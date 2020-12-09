拜登日前接受美國媒體專訪，指出在他在改善美國內部的勞工教育、就業問題前，將不會再對外簽署新的貿易協定；外界解讀，這等於向不惜開放萊豬以求加入所謂「國際市場」的蔡政府，潑了一大盆冷水。然而經濟部長王美花對此竟回應「對拜登的發言將心比心」，這說法讓資深媒體人謝寒冰批「倒貼還不承認」、「不是很好笑嗎」。

針對王美花表示，美國目前介於權力交接，內部還有很多問題要處理，因此「對拜登的發言將心比心」。謝寒冰昨(8)晚在網路直播節目中指出，民進黨為爭取與美國的一紙貿易協定，強硬開放美國帶有萊克多巴胺的豬肉，引發民怨沸騰；但美方如今已經宣布將不會簽貿易協定，更沒有要求台灣不可以在進口肉上標記萊劑，一切都是民進黨自己拿熱臉去貼美方的冷屁股，如今卻要求台灣人要將心比心，這不是很好笑嗎？

謝寒冰痛批，事到如今民進黨還不承認自己根本就在倒貼美國，還嘴硬，就像是得了斯德哥爾摩症候群的受害者，愛上了加害自己的人，處處為加害者著想，當了盤子還不承認，難道繼續這樣自己騙自己就可以心安理得地好好過日子嗎？

謝寒冰的說法引來網友們的討論，紛紛留言表示「等川普下台就知道這個政府欠他什麼」、「民進黨要看醫生了，美國都說這樣了，很可笑的政府」、「顯然進口萊豬跟貿易協定沒關，是跟要進口的貿易商們有關」、「誰要跟你將心比心啊！妳的心是黑的、我的心是紅潤的，要怎麼比」、「是因為說了一個謊，就要用十個謊來圓，而現在必須要騙自己才能圓了！」

(中時新聞網)