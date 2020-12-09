一再期盼選舉訴訟能在最高法院翻盤的美國總統川普可能要希望破滅了。據美國有線電視新聞網等多家媒體報導，最高法院8日決定不予受理共和黨人針對賓州所提出的推翻選舉認證訴訟案，對於口口聲聲要將諸多選舉訴訟案交由最高法院裁決的川普而言，可謂沉重一擊。

最高法院8日決定不予受理共和黨人針對賓州所提出的推翻選舉認證訴訟案，對於口口聲聲要將諸多選舉訴訟案交由最高法院裁決的川普而言，可謂沉重一擊。

報導指出，川普原先還在8日稍早提到，相信最高法院會與他站在同一邊，包括他所提名的3名大法官在內。由於當前最高法院中，保守派法官以6位佔多數，故川普一向對最高法院對他作出有利判決於予厚望。

先前民主黨籍的賓州州長沃爾夫早已認證拜登贏得賓州，讓他拿下20張選舉人團票。共和黨籍聯邦眾議員凱利（Mike Kelly）4日向最高法院提出訴訟，希望最高法院對賓州下達禁止令，阻止當地確認選舉結果，當地立法單位並未在法律上通過允許因疫情而擴大郵寄投票的權限，並尋求大法官下令將郵寄選票排除於官方認證選票之外。

但就在各州必須解決所有選舉爭議的「安全港日」（12月8日）當天，最高法院仍駁回川普盟友的訴求，據《國會山莊》報導，受理此案的保守派大法官阿利托（Samuel Alito）原本能獨自處理此案，卻堅持9個大法官審議，最終仍駁回請求，也代表9名大法官中支持共和黨請求的，未能達所需的5位。

(中時新聞網)