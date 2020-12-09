白色火球飛過高雄夜空。（圖／翻攝自台南爆料公社）

白色火球閃爆夜空！網友昨晚發文分享在台南、高雄看見一顆白色火球高速飛過夜空，讓許多路人看到嚇壞，也引發網友熱烈討論原因，多數人認為「火流星」的機率很高，畢竟地球已進入雙子座流星雨的軌道，12月14日將是極大期。

一名網友昨晚在臉書社團《台南爆料公社》上分享，晚上9時35分左右，台南市安平區西往東方向，有顆白色火球高速飛過夜空，可能周遭也沒什麼光害，因此亮到超誇張，讓許多路人都嚇到了，不知道有沒有其他人看到？

另名網友則在社團中分享影片表示，他是在去高雄的路上拍到的，與前一位網友的目擊時間約有幾秒的誤差。從影片中可見，一顆微弱的白色小光點突然出現在夜空中，轉瞬就消失，加上沿路的路燈影響，若不仔細看，其實很難發現。

貼文曝光後，引發網友猜測討論火球的正體，「母船來了，愚蠢的人類」、「鋼鐵人你被發現了，出來吧」、「也沒很亮，個人感覺是空拍機」、「柯博文來了」、「人造衛星掉下來？」、「火流星啦！」

其中最多人猜測的是「火流星」，西日本於11月29日凌晨曾出現火流星；美國12月3日中午火流星也現蹤，不但大閃白光，還傳出爆炸聲。內行網友也解釋，目前地球已進入雙子座流星雨的軌道，12月14日將是極大期，因此有很大的機率是火流星。而火流星其實就是稍微大顆的隕石進到大氣層，在較靠近地面的位置才燒完，過去也曾在墾丁大街遇過一次。

(中時新聞網)