一名45歲高齡產婦發現懷孕5個月後，出現胸悶、氣喘症狀，躺下時幾乎無法呼吸，經檢查發現罹患淋巴癌，腫瘤已壓迫心臟，醫生認為應該先保住媽媽，但該產婦的丈夫、公婆期盼孩子已久，竟要求「一定保小孩！」她之後繼續待產，不料最後仍停止心跳，靠葉克膜維持生命不久，她與孩子皆身亡。

外科醫師蕭慕琦在《媽媽好神之俗女家務事》節目中提到，該孕婦到45歲才成功懷上第一胎，但她日前到急診說呼吸很喘、胸悶，躺著時甚至不能呼吸，被醫生做X光檢查，孕婦的丈夫還大聲斥責「為什麼懷孕的人可以照X光片，到底怎麼做醫生的？」，醫師無奈之下只能將孕婦送往大型醫學中心。

蕭慕琦說，大型醫學中心的醫師最後說服丈夫讓孕婦照X光，經檢查發現孕婦的胸部中央長一顆大腫瘤，已經壓迫到心臟、肺部，確診罹患淋巴癌，醫師說母親生病、小孩幾乎也保不住，建議也醫治孕婦、保住媽媽，讓沒想到孕婦公婆和丈夫竟異口同聲說「不管，我們一定要保小孩！」

醫師與孕婦最後遵從夫家的要求，但不料孕婦在隔天就失去生命跡象，緊急急救還後，裝上葉克膜維持生命，後來胎兒也撐不住，醫師只能幫她引產，孕婦最後也沒了生命。誇張的是，蕭慕琦事後發現，該孕婦與丈夫跟本沒有結婚，她因為父母早逝，所以很聽男方的話，沒想到因此沒了性命。

(中時新聞網)