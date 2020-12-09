我們常常看到癌症常常出現在遵守健康生活型態的人身上，他們不抽煙、吃健康的食物、運動，而且沒有癌症的家族史。元鼎診所院長曾嶔元在著作《精準醫學：早期預防癌症，破解基因迷思對症下藥》一書提到，當這種例子發生時，人們總是痛苦地質疑：「為什麼是我得到癌症？」美國霍普金斯大學的科學家伯特．渥克斯根據「隨機突變致癌」理論安慰大家說：「我希望成千上萬的癌症病人可以因為我們的發現，心裡得到寬慰。不管外界的環境有多麼的完美，隨機突變總是會發生的。」以下為重點書摘：

癌症據說是因為運氣不好所致

「隨機突變致癌」指的就是癌症起因於基因的突變，而突變的發生乃因「隨機性的錯誤」而起。講的白一點就是，運氣不好所以得癌症（The bad luck of cancer）。多年來，大量的科學證據指出，癌症起因於基因的突變。這些突變讓細胞失去控制，以致形成腫瘤。所謂突變就是DNA 編碼的錯誤。如果把 DNA 序列比喻成一連串的文字，那麼突變就好像是一篇文章裡面出現錯字一樣。

伯特．渥克斯用「打字錯誤」作為比喻來說明突變的種類。如果因為打字員太疲勞而打錯字，那麼我們可以把錯誤的原因歸類為「環境因素」；如果打字員沒有問題而是打字機本身的缺陷，那麼所造成的打字錯誤我們可以稱為「先天遺傳」的問題；如果打字員和打字機都沒問題，但還是打錯字，那麼就是「隨機錯誤」了。講的學術一點，這三者的意思如下：

•「先天遺傳」的突變幾乎是遺傳自父母，只有非常少數的「先天突變」是出現在受精卵發生後。到目前為止總共有超過 50 種的遺傳性癌症。其中最有名的就是安潔莉娜．裘莉的遺傳性乳癌。

•「環境因素」中的致癌物接觸到身體細胞後，破壞DNA 以致於產生的 DNA 序列錯誤。例如，香煙含有超過 60 種以上的致癌化學物，這些物質能夠傷害我們細胞的 DNA 造成突變。由於吸煙會讓肺臟直接暴露在有害的環境中，因此抽煙造成肺癌是非常容易理解的事。

•「隨機錯誤」產生的突變是 DNA 在例行性的複製過程中偶爾發生的錯誤。科學研究發現，正常人的健康細胞在生長過程中，每一次的複製平均會出現三個突變，而這種突變大都是隨機發生的。美國霍普金斯大學的科學家發現，癌症的發生率和隨機突變有正相關。這項研究運用數學模式來計算 48 億人（分布在六大洲 69 個國家）17 種癌症的大數據，所以非常值得我們參考。

細胞出現越多的突變，就越有可能從正常細胞變成癌細胞。問題是哪來這麼多的突變呢? 美國霍普金斯大學的科學家於2018年3月發表一項新的數據，他們認為大約5% 的癌症起因於遺傳突變，29% 的癌症乃因環境因素或生活形態所造成，而大約66% 的癌症導因於隨機突變。伯特．渥克斯坦教授的研究團隊估計約三分之二的癌細胞突變是起源於「隨機性的錯誤」。

屬於「隨機突變致癌」這個範疇的癌症包括腦瘤、頭頸癌、甲狀腺癌、食道癌、骨癌、肝癌、胰臟癌、皮膚癌、卵巢癌、睾丸癌、和不吸煙者所罹患的肺癌。其中尤其是腦瘤和前列腺癌最多，超過95% 是由隨機突變所造成的。(編輯梁惠明)

《精準醫學：早期預防癌症，破解基因迷思對症下藥》書封(圖/時報出版提供)

(中時新聞網)