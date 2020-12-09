罷捷總部發言人徐尚賢7日發文，列出黃捷「5大罪狀」，包括用意識形態痛罵大陸，自己母親卻又當台商、不為鳳山人民堅持瘦肉精零檢出、不支持台灣的新聞媒體言論自由、不斷把意識型態當作話題來分化台灣人、沒有真心為鳳山百姓的生活著想 。黃回應，母親在陸從商是假訊息，籲徐別配合大陸演出；徐則反嗆，黃始終無法脫離意識形態發言，就只能將鳳山人的肺腑之言，當作自己含血噴人的工具，盼黃能好好面對現實，將選民的疑慮解釋清楚。

針對罷捷總部的指控，黃捷接受昨日（8）《TVBS新聞》訪問稱，徐尚賢根本搞不清楚何謂事實、何謂假訊息，自己母親在大陸從商一事就是「假訊息」，檢調也已做出聲明，呼籲徐別再配合大陸演出，打擊台灣人的團結和民主。

徐尚賢昨日在臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」署名發文，痛批黃捷果然無法脫離意識型態的話題，只能持續在這樣的議題上含血噴人，罷捷總部說出的都是肺腑之言，並非配合誰演出，罷捷總部也沒有想過要打擊台灣人的團結和民主，黃不斷把意識型態當作話題，才有分化台灣人之嫌。

不僅如此，徐尚賢更直言：「請黃捷面對現實，好好的解釋清楚，您不替鳳山人民堅持瘦肉精零檢出的原因？您執意要把高雄變成同志城市的理由？您一面說台灣民主得來不易，卻又不支持台灣的新聞媒體言論自由的荒謬？您嘴巴上說不要分化台灣人，但又持續把意識型態當作話題來分化台灣人的乖張？」

(中時新聞網)