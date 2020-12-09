特殊學名藥廠法德藥(4191)抗思覺失調症用藥大陸出貨穩定成長，11月營收3736萬元，較去年同期成長2070％；前11月營收2.46億元，年增782％。法德藥抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片、長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片已陸續出貨到美國，可望在12月開始貢獻營收。

法德藥瞄準美、中兩大藥品市場，今年以來，公司除了(口奎)硫平緩釋片在大陸順利量產出貨外，也在美國市場有相當大的斬獲，左乙拉西坦緩釋片與美托洛爾緩釋片都已開始出貨到美國，公司營收規模可望持續成長。美國市場的出貨進度雖然受到疫情影響稍有遞延，但順利於第四季出貨之後，預期明年將加入公司穩定的收益來源，成為明年繼續大幅成長的動能之一。

左乙拉西坦緩釋片因美國市場出現缺貨情況，公司接獲美國零售通路龍頭急單，11月開始出貨到美國，包裝完成後陸續出貨，預計12月可以對公司產生營收貢獻。左乙拉西坦緩釋片2018年在美國市場銷售規模約為1億美元，公司產品打入美國零售通路龍頭後，後續可望穩定接單。

美托洛爾緩釋片於本月開始出貨到美國，因逢年底聖誕節假期，預計營收貢獻將落在明年1月。美國市場年需求量約有27億顆，公司透過經銷商在美國銷售，主打美國前三大通路，目標在三年內搶下美國超過20％的市場占有率。

(時報資訊)