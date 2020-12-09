金管會宣布正式核發營業執照給「樂天國際商業銀行」，成為台灣首家取得執照的純網銀業者，預計展開試營運後即可正式上路。至於「連線商業銀行」（LINE BANK）及「將來商業銀行」2家亦獲准設立的純網銀，亦正積極準備開業相關事宜中。

為協助銀行因應數位化發展商機，鼓勵金融創新及深化金融普及，滿足新世代消費需求，2018年4月金管會時任主委顧立雄宣布將開放純網銀設立，於同年11月受理申請。結果共有3組團隊提出申請，並於隔年7月底全數獲得金管會設立許可。

獲准設立的3組純網銀團隊，包括由LINE、北富銀、聯邦銀、中信銀發起的「連線商業銀行」（LINE BANK），由中華電、兆豐銀、新光金、全聯、凱基銀及關貿等發起的「將來商業銀行」，以及由日本樂天銀行及國票金等發起的「樂天國際商業銀行」。

其中，樂天國際商業銀行於去年8月2日獲金管會許可設立，歷經1年準備後向金管會申請核發營業執照。金管會於日前完成全部書面及實地審查作業，並於8日正式核發營業執照，成為首家獲得營業執照的純網銀業者。

金管會表示，在純網銀開業後，將攜手央行及中央存保強化監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理，落實公司治理及消費者保護，並維持金融市場競爭秩序。期許純網銀本於負責任的創新精神推展各項業務，並積極促進普惠金融。

(時報資訊)