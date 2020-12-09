特力(2908)集團11月份合併營收為31.81億元，較去年同月增加20%，特力表示，目前貿易事業體出貨動能依舊暢旺，銷售可望維持穩健成長，台灣零售事業體在年底及農曆年前亦可維持成長趨勢。

特力11月合併營收為31.81億元，年成長20%，累計前11月合併營收為374.37億元，年成長8.07%。

在貿易事業體部分，受惠歐美零售商拉貨力道強勁，11月合併營收為16億9000萬元，較去年同月成長46.7%，累計1至11月合併營收為209億元，較去年同期成長18.1%，單月及累計營收持續呈現雙位數成長。

在台灣零售事業體方面，11月合併營收為14億元，較去年同期增加3.9%，累計前11月合併營收為150億2000萬元，較去年同期成長2.7%。

就營收結構來看，11月貿易事業體占整體營收比重53.2%，零售事業體營收比重44.5%。

特力表示，貿易事業體出貨動能表現依舊暢旺，銷售可望維持穩健成長；台灣零售通路除持續強化自身商品差異化外，亦整合旗下各大通路，提供更多元的服務品項，已持續8個月營收正成長。預計在年底及農曆年節前，台灣零售事業體可望持續銷售力道與成長趨勢。

(時報資訊)