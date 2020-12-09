晶睿通訊(3454)11月合併營業收入為3億7402萬元，較10月減少6.39%，中美貿易戰轉單效應及新冠肺炎疫情多空因素雜陳，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，晶睿專注在本業並且調整體質，強化MIT、部署自動化生產，希望為明年疫情趨緩後預期的業務成長後的產能有所準備，明年業績應該會比今年好。

由於疫情影響客戶專案，導致專案遞延，晶睿通訊11月合併營收為3億7402萬元，月減6.39%，年減12.07%，累計前11月合併營業收入為50億8173萬2000元，較108年同期減少17.26%。

晶睿通訊除關注包含半導體物料供應及航運的變化，目前市場端繼續深耕台灣市場，並進行更多解決方案概念驗證，布局後疫情時代。

因應中美貿易戰，晶睿積極強化台灣製造，部署自動化生產，藉由台達電(2308)經驗和資源，預計2021年第一季前完成專業安防攝影機的第一條自動化生產線。

晶睿積極進行產品優化，推升第3季合併毛利率達35.88%，年增3.24個百分點，累計前3季營業毛利為14.48億元，合併毛利率33.6%，年增3.21個百分點，歸屬於母公司盈餘為2億元、每股盈餘2.32元；累計前10月合併營收為47億771萬2000元，較去年同期減少17.65%。

展望明年，廖禎祺表示，雖然今年整體市場受到新冠肺炎影響，海外市場也因為不預期的隔離政策而受到影響，但晶睿專注在本業並且調整體質，包含因應疫情有效控制費用、導入IT遠端辦公工具及相關資安措施，強化MIT、部署自動化生產，希望為明年疫情趨緩後預期的業務成長後的產能有所準備，也降低因為疫情而人力受到影響的不確定風險，預期明年業績會比今年好。

(時報資訊)