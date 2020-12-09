單身多年的藝人小甜甜，今年5月被拍到與一名眼鏡男當街親吻，還疑似展開同居生活，而她事後大方認愛，終結6年的單身生活，不過兩人交往似乎在趕進度一樣，不僅傳出已經「訂婚」，小甜甜更被目擊到婦幼診所領媽媽手冊，肚子疑似有喜，可以說是雙喜臨門。

根據《鏡週刊》報導，小甜甜與小5歲的男友雖才交往半年，但兩人感情相當穩定，上週四(12月3日)被目擊到在有兩名男性友人陪伴下，戴著口罩和帽子到婦幼診所，據悉她不僅找醫生做諮詢，還領了媽媽手冊，心情看起來相當愉悅的她，似乎相當期待新生命的到來，此外小倆口更在臉書公開顯示已經「訂婚」，可以說是喜上加喜。

而這段時間小甜甜幾乎足不出戶，但仍不時在社群網站分享看劇心得，及協助產品置入宣傳等，推估大多時間都在家專心養胎，據悉小甜甜接下來仍有主持節目的工作，推估為了賺取育嬰費及生活費，推估會一直工作直到生產為止。

對此經紀人表示小甜甜會出入婦幼診所，主要是固定去檢查身體狀況，至於為何會領媽媽手冊？她則表示等確定此事後再對外公開，至於細節則要再詢問一下，最後強調這並非什麼壞事，等於間接承認小甜甜有喜一事。

(中時新聞網)