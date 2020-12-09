台北市艋舺青山宮建宮165周年遶境引發民怨，境隊伍在沿途喧鬧，甚至不顧夜間民眾早以入眠，瘋狂放高空煙火和鞭炮、電子樂，並沿途亂丟垃圾，所經之地滿目瘡痍。台北市議員侯漢廷大罵透露對此大罵「毫無人性、血汗至極！」透露有員警為此連續執勤22小時，要求台北市長柯文哲要給這些員警補休、加班費。

青山宮遶境施放高空煙火，不但沒被稱好看，還被批擾民。（圖／陳儷文攝）

青山宮原計本月4至6日繞境，但實際上到7日上午還在放煙火和鞭炮，遶境隊伍整整3天不分白天黑夜的高分貝音量，以級對空氣和環境的污染，讓萬華居民大怒。地方警局派出大批警力，在現場觀看遶境隊伍，導致部份員警執勤時間過長。

爆發喋血衝突。（圖／翻攝畫面）

侯漢廷表示，因為遶境4天3夜，有的員警從上午8時就連續上班到隔天上午6時，整整22小時都沒閤眼，可說是「馬拉松執勤」。侯漢廷認為這會造成員警疲於奔命，體力不堪負荷，而且還是身處炮聲隆隆、炮仗轟轟的危害風險中，制服都沾滿炮灰、煙塵，連正常換洗時間都沒有。

（圖／台北市民政局提供）

侯漢廷痛批「毫無人性、血汗至極！」他對柯文哲、台北市警察局長喊話，要求這些員警的加班費「不受1萬7千元上限額外加給」的規定，也應給予補休、健康檢查，如果經費不足就從二備金給付。

侯漢廷順便批評萬華警局分局長張隆興，認為他「濫用警力」排班表，「將帥無能、累死三軍，莫過於此，未來，絕對必須杜絕是類情形再度發生！警察不是保母、更不是機器人！」

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(中時新聞網)