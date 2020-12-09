小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(9日）財經重點。

【1】台積無極限 台股再寫五驚奇

「護國神山」台積電8日股價再度登峰，以524元改寫新高，市值達13.58兆元，12月以來市值成長逾兆元，寫下最速成長紀錄，占大盤比重達31.2％新高，並帶領加權指數盤中由黑翻紅，終場大漲103點，收14,360點，連三日創歷史新高，上市市值衝上43.75兆元，譜出五大驚奇。

【2】打炒房續上菜 實價登錄2.0周四拍板

打炒房，行政院再祭二招，行政院會10日將通過實價登錄2.0修法，房價揭露到每個門牌，預售屋簽約後30天內申報，新增查核權、加重申報價格不實罰則。另拍板《所得基本稅額條例》修正案，恢復個人未上市櫃股票交易所得計入最低稅負課稅，防杜個人藉公司避稅。

【3】名嘴亂炒股 證交所要用AI管

盤前亂下單、撤單擾亂股價，名嘴亂炒股或法說會放不實消息，金管會都要管。金管會8日公布「資本市場藍圖」，證交所總經理簡立忠指出，將研議盤前資訊揭露品質提升，避免盤前惡意委託、取消影響股價；另外，為強化投資人保護，證交所將運用AI、大數據強化上市櫃監理，未來若名嘴、公司法說會放不實消息，會用自然語意分析法比對是否有操縱股價、內線交易。

【4】盤中零股交易 2022年擴大開放

小資族投資台股再進化，金管會預計2021年上半年檢視盤中零股交易成效，考慮縮短集中競價撮合時間，現行三分鐘一盤，可能朝五秒一盤的方向發展，另外亦可能規劃盤中零股交易可以當沖、信用交易等，讓小額投資人也能像台股大戶一樣進出股市。

【5】日本振興經濟 再砸73.6兆日圓

為加快經濟復甦，日本首相菅義偉周二宣布推出新一輪振興方案，總規模達73.6兆日圓（7,080億美元），包括鎖定綠能與數位創新等新成長領域進行投資。菅義偉並指出，新一輪振興方案的直接經濟效果相當於國內生產毛額（GDP）的3.6％。

(中時新聞網)