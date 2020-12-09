最新10大政治領袖排名出爐，新北市長侯友宜蟬聯排行榜第1名；桃園市長鄭文燦排名第2；國民黨立委蔣萬安排名第3。值得一提的是，年初因防疫表現亮眼，一度成為人氣王的衛福部長陳時中，名次一口氣掉了5名，從第3跌至第8。對此，台北市議員李柏毅指出，陳時中的民調從近9成掉到3成多，且還會繼續失血，恐讓他離台北市長的位置越來越遠。

《ETtoday新聞雲》7日公布10大政治領袖排名，對比6月時的相同民調，陳時中排名急遽下滑，從第3名降至第8名，且個人魅力、個人操守、領導能力等3項指標，也從第1掉到第3，顯示民眾對他的防疫成就、為萊豬進口背書，肯定不如以往。

台北市議員李柏毅認為，鄭文燦（左起）、侯友宜、蔣萬安等人，皆表明先把目前職務做好，表現相對穩定。（合成圖／桃園市政府提供、資料照）

李柏毅在網路節目「雲端最前線」中指出，前5名有一個共通點，相對較穩定，沒有大起大落，尤其侯友宜講得很明白，新北市政優先，大風大浪都打不倒他，鄭文燦也不談總統大選，只談要把桃園做好，蔣萬安則是說要把立委職務做好，以目前氛圍，民眾還是喜歡腳踏實地、先把自己位置做好的人。

雖然蔣萬安的重心都在立法院，但李柏毅認為，他的態勢會越來越明朗，接下來以他高人氣、高民調的結果，代表國民黨參選台北市市長的機會非常大。

至於陳時中，當初被認為是民進黨最可能在台北市勝選的人，卻從神壇上掉下來了。李柏毅表示，除了戒嚴時期或極權國家外，幾乎看不到9成以上的支持度，但陳時中真的出現過9成以上民調，只是短短半年就只剩3成多。

李柏毅說，接下來如果要討論核食、勞健保還要繼續漲價，衛福部一定會有責任，陳時中也跑不掉，所以他民調還會往下掉，相對來說，台北市長位置會離他越來越遠。

(中時新聞網)