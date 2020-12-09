受東北季風及南方雲系影響，今、明清晨(9、10日)全台有雨濕涼，北臺灣降雨時間長、雨勢大，氣象專家吳德榮表示，周日下午至下周三(13至16日)另一波東北季風挾冷空氣南下，可能達「大陸冷氣團」14度以下的強度，下周二清晨、夜間及下周三清晨最冷，將創入冬以來最低溫。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，明日白天至下周日上午(10至13日)，東北季風及冷空氣逐日減弱，氣溫小幅回升，北台灣仍濕涼，北部、東半部有局部雨，中層水氣減少，背風面中南部轉多雲時晴、近山區偶有零星飄雨。

吳德榮表示，周日下午至下周三(13至16日)另一波東北季風挾冷空氣南下，氣溫驟降，最低溫時間落在下周二清晨、夜間及下周三清晨，將創入冬以來最低溫，有機會達到大陸冷氣團14度以下的強度，持續觀察。

氣象局表示，周日至下周二（13日至15日）東北季風增強、冷空氣南下，各地天氣轉涼，這波東北季風強度較強，接近大陸冷氣團的強度，提醒大家提前做好保暖準備；北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部及大臺北山區降雨較明顯且持續，其他地區多雲。因連日降雨，北臺灣山區須注意坍方及落石。

(中時新聞網)