慧洋-KY(2637)昨日召開法人說明會，2020年為散裝航運營運辛苦的一年，年初因新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，使貿易需求量大幅下降，雖在6月底景氣開始反轉，公司全年仍因匯率劇烈變動，較難回到獲利水準。不過，董事長藍俊昇表示，根據經驗，Handy(輕便型)日租金連續2個月站上1萬美元時，散裝景氣就會復甦，而目前Handy運價站上1萬美元已經一個半月了，看好散裝明年景氣復甦，慧洋2021年將擺脫谷底，重回成長。

第4季北美穀物運輸需求強勁，近期雖因大陸限制澳洲煤礦輸入而導致短期運價波動，然而目前亦有消息指出此限制將鬆綁，對整體散裝市況影響應有限。

此外，因新冠疫情使市場充滿不確定因素，使今年新造船訂單較往年減少近5成，加上疫後拆船廠動能回復，船舶拆解量較上半年明顯增加，慧洋-KY預期過去幾年船舶供給過剩的情況可望舒緩，整體運輸供需將逐漸平衡，有助指數與運價穩定走揚。

在全年船隊租金換約方面，慧洋-KY將重新調整合約策略，除了降低與指數連動船的比重外，目前新簽或換約均以一年期左右的短期合約為主，待全球市況回穩後，再重回以長約為主的合約政策，今年全年船隊租金換約情況則仍因疫情影響，以及去年基期較高，預期降幅達3.5％；明年度則預期景氣復甦，全年預估換約租金漲幅達4.75％。

慧洋-KY今年總計交付8艘新船，平均毛利率近4成，目前總船隊共136艘，平均船齡7年；2021年則預計再交付6艘新船，預估平均毛利率可達4成以上，未來積極處分船舶，維持船隊競爭力，挹注現金流。

(時報資訊)