台中一名李姓人夫，懷疑在台中市社會局工作的妻子婷婷（化名），與已婚上司何姓督導關係不尋常，在車上放錄音筆，結果錄到「手不能亂搓，搓了就出來」、「你一摸就硬，只有妳這樣」等鹹濕對話。李男告上法院，何男竟辯稱「搓了就出來」是說擠痘痘，「一摸就硬」是方向盤，法官不採信何男說詞，判他須賠李男12萬元。

據《鏡週刊》報導，李男控訴，前妻婷婷在台中市社會局擔任約聘社工，去年6月開始行為有異，常躲廁所講電話、晚歸。今年2月14日西洋情人節，他買了「蒂芬妮」耳環偷偷放在婷婷車子副駕駛座置物箱，想給她驚喜，豈料婷婷竟爆怒指責他，未經同意進入車子是侵犯隱私權。

李男直覺有異，於是在婷婷的車上放置錄音筆，結果錄到婷婷與上司何姓督導的鹹濕對話，包括「我這樣摸妳很癢喔？妳要不要爬過來？妳不是喜歡」、「手不能亂搓，搓了這裡就出來了！」、「妳一摸就硬，只有妳這樣！」，還有「嘖、嘖」接吻聲。

李男向何姓督導提告求償，何男在法庭上辯稱這些對話是在開玩笑，「搓了會出來」是指痘痘；「一摸就硬」是說方向盤，因為當時小美手握方向盤停車，角度卻喬不好，他才會開玩笑這樣說。不過法官不採信何男說詞，認定他妨害男配偶權，判賠12萬元。

(中時新聞網)