「夭壽喔！拿工業澱粉來做粉圓、板條……」、「標榜純天然發酵麵包，竟然摻加了人工香料提味！」、「怎麼拿有毒溶劑來擦餐盒、紙杯呢？」層出不窮的食品安全事件讓人觸目驚心，許多民眾不禁要問：「究竟該怎麼做才能自保？如何顧好腎氣，抵抗外來的毒害呢？」

腎臟功能不佳 體內廢物無法處理恐致「尿毒症」

從西方醫學的角度來看，腎臟與肝、腸、肺及皮膚同為人體5大排毒器官。血液經由腎小球的濾過作用濾出「原尿」，但是，之中依然含有部分漏掉的有用成分，如葡萄糖、鈉、鉀等，因此，再借助腎小管吸收其中的有用成分後，才把含有廢物的尿液經輸尿管、膀胱、尿道排出體外；因此，若腎臟功能不佳，體內的廢物堆積在血液中無法處理，便會造成所謂的「尿毒症」，就必須借助外在的過濾技術，也就是洗腎來救命了。

中醫補足「腎氣」 保護人體臟腑系統功能健全

有別於西醫的腎臟，中醫認定的「腎」則是需要補氣、調養的。中醫師卓資彬表示，現行市面上充斥添加人工色素、香精、防腐劑、膨鬆劑、保鮮劑及抗氧化劑等的加工食品，以及遭到農藥污染的蔬菜、水果及重金屬污染的五穀雜糧、水產海鮮，甚至基因改造食品等問題相當嚴重；所以，一般人若能補足「腎氣」，使相關的臟腑系統功能健全，則人體的保護作用當然也會提升。

身體8個徵兆 判斷是不是累積太多毒素

如何知道該排毒了呢？可以從以下的症狀來判斷自己是不是累積太多的毒素在體內，是否該好好調養身子，力行排毒了。

1、口腔內有黏膩感，並出現白粉狀的舌苔。

2、尿液有混濁的現象。

3、常有慢性便祕及下痢的狀況。

4、經常性的胃痛或是嘔酸水。

5、皮膚經常出疹子、長痘子。

6、罹患牙周病。

7、經常放臭屁，並且有強烈的口臭及體臭等現象。

8、雖然飲食清淡，沒有太多油膩、高脂食物，但是排出的糞便感覺沉甸甸的。

飲食補足腎氣 提升排毒力

但若無法得知吃進肚子裡的食物安不安全的狀況之下，該怎麼辦？卓資彬指出，其實可以透過平日飲食來補充腎氣，讓吃進去的毒素通通排出體外。

例如是腎陽虛者，平時可多吃些溫補腎陽的食物，如胡桃仁及韭菜、腎陰虛者，則宜滋補腎陰，可經常搭配食用芝麻、黑豆、枸杞子、桑椹及牛奶倘，若腎陰虛嚴重需填精補髓者，則可以食用何首烏、阿膠、海參、淡菜、豬或羊的脊髓、肉蓯蓉、鹿茸及枸杞子等補益食品；當人體腎氣充盈，抗病排毒的能力也自然跟著提升。

此外，在日常飲食中避免食入過多對腎臟具刺激性的食品、飲料或調味劑，如酒及各種含酒精飲料、辛辣的調味品、油炸燻烤及太鹹的食物等。

可以多喝茶水，以及經常搭配食用有利尿作用的食物，如冬瓜、西瓜、赤小豆（紅豆）、玉米鬚、薏仁等，以稀釋尿液，沖淡毒素或是吃山藥、黑豆、黑芝麻、枸杞等益腎食物，以及清淡、新鮮、富含維生素的蔬菜、水果、牛奶、豆腐、蜂蜜等食物。

想滋補腎陰，可經常搭配食用芝麻、黑豆等食材。(圖/常春月刊提供)

提升抵抗力 情緒穩定、良好生活習慣皆可排毒

除了外來的毒素之外，中醫師莊雅惠也提醒，「腎」喜歡陰陽平衡，不喜過冷或過熱，因此，寒、熱毒均易入侵，都需加以防範。而驚嚇恐慌是情緒失調的內生毒素，固此，若要保護「腎」，維持情緒穩定、學會處變不驚，也是非常重要的。

在日常起居方面，應注意天氣變化及保暖，避免房事過度致勞累、熬夜，或出現劇烈的情緒波動，同時維持規律的運動以鍛練身體，像打太極拳、快走等，都是不錯的選擇，也都有助於強健體質以及提升抵抗力，如此將是最好的護「腎」排毒之道。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)