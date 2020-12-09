台北喜來登飯店米其林二星餐廳推出的請客樓「一品佛跳牆」 每甕要價15800元。（圖／台北喜來登大飯店）

晶華酒店「富貴鮑參盆菜」每份13800元（圖／台北晶華酒店）

一份年菜要價3萬8800元！看好，是「一份」、不是「一套」！這是台北君品酒店「富貴大盆菜」的售價。看準國門不開，多數國人只能在家圍爐，且從解封後洞察到愈來愈多消費者因為「悶壞了」，所以願意「多付點代價，吃得好一點」的消費升級趨勢，今年不少觀光飯店都推出高單價單品年菜外賣，除台北君品酒店推出每盆要價38800元的「富貴大盆菜」，以及每鍋18800元的「明火雞粥燉花膠」搶市，台北喜來登飯店的「一品佛跳牆」每甕要價15800元，晶華酒店「富貴鮑參盆菜」每份13800元，這些「天價年菜」的售價雖令人咋舌，業者卻完全不擔心賣不掉。

受到疫情影響，觀光飯店為搶「先機」，所有餐飲行銷活動都較往年提早一個月，包括台北晶華、君品、喜來登、寒舍艾美、西華、凱達、板橋凱撒、王朝，以及天成與花園酒店等，均自本月起祭出早鳥優惠搶市，其中凱達與板橋凱撒早鳥預購8折，王朝酒店75折，其他各飯店都是9折。

年菜外賣市場年產值約50億元，鑑於近年連鎖餐廳、食品商家、超商超市與百貨通路賣場都搶進年菜市場分一杯羹，加上出不了國，農曆春節期間在家聚餐吃飯的機會較年增加，為此觀光飯店除增加年菜外賣品項提供多樣選擇，鎖定小家庭而設計的年菜套組也較往年增加。另一個重要趨勢就是，觀光飯店相繼推出「天價年菜」搶市，期能衝高業績。

君品酒店今年推出每盆3.88萬元的「富貴大盆菜」，不只是看好疫後報復性消費市場大爆發，另一方面則是挾館內有米其林三星「頤宮」餐廳形象優勢，標榜提供客人更高檔的選擇。盆菜所用食材包括有澳洲五頭湯鮑、西汁大蝦、髮菜、刺參、瑤柱、蘿蔔、白菜、花菇、鴨、雞、蓮藕及油浸筍殼魚等。而每鍋18800元的「明火雞粥燉花膠」，則是以有機糙米、巴西蘑菇與乾干貝小火煨煮8至10小時成粥糜後，再以濃郁湯頭搭配花膠成菜。

台北喜來登飯店館內的「一品佛跳牆」則是由米其林二星餐廳「請客樓」烹製，標榜內有七頭鮑魚、遼參、干貝、魚皮等多種珍貴食材，以中藥入罈煨製燉煮。除此，台北喜來登並另有高價的「鮑魚一品雞湯」7,800元、「花膠一品雞湯」6,800元，標榜選用小土雞、干貝、金華火腿與火爪腿等食材，注入老母雞湯底精燉慢煨。

台北晶華酒店「富貴鮑參盆菜」則是由港籍廚藝總監鄔海明製作，標榜口徑約27公分的砂鍋內，由底層舖上北菇、枝竹、津白、白蘿蔔、大甲芋頭等較易吸收湯汁的食材，中層疊上燒鴨、蠔豉、貴妃雞、柱侯豬腩肉、鵝掌等肉類，最上層則擺滿以手工悉心泡發燜製的婆參、帝皇蝦、北海道干貝、白花膠、以及五頭中東鮑。

台北晶華酒店表示，消費者將「富貴鮑參盆菜」買回家後可先以大火蒸煮約40分鐘，再淋上主廚以自製蠔油和雞高湯調製而成的鮮美醬汁，隨餐附贈專業的烹飪調溫度計一只，於菜餚中心點量測呈現70度高溫後持續加熱約30秒即成，食用時一層一層吃下去，讓豐富材料與湯汁交融即可上桌，。每份售價13,800元的此一盆菜可供6人食用。

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