女子天團S.H.E於2001年出道，2年前3人和前東家華研音樂不續約，各自成立個人公司，但強調單飛不解散。「Hebe」田馥甄日前在小巨蛋開個人演唱會，今(9日)週刊卻報導，田馥甄因選唱華研時期的歌曲，無預警收到前東家寄存證信函，她雖沒多說，最近卻發文寫下：「今天是二十四節氣的【寒露】，秋意漸濃，確實感受到幾分寒意。」似用寒露2字表達心聲。

S.H.E三人2018年結束和華研長達17年合作關係，Selina成立了「任真美好有限公司」、Hebe成立「樂來樂好有限公司」、Ella成立「勁樺娛樂」，但S.H.E團名仍屬於舊東家，今年S.H.E出道19周年，Selina被問此事，語帶玄機說不好說，Hebe則回應：「我們永遠都有合體的機會，可以計畫看看呀！」

田馥甄發文疑暗示心聲。（圖／翻攝自田馥甄 Hebe臉書）

今年9月底，Hebe在小巨蛋舉行「一一演唱會」，到了末場時Selina和Ella都到場，三人久違在台上合體，也粉絲十分期待何時能再看三人合作。今據《鏡週刊》報導，Hebe在演唱會上，共25首歌有16首選唱華研時期的歌曲，因未事先取得授權，Hebe竟收到舊東家所寄存證信函，令她十分無奈。

傳Hebe收到存證信函後，Ella也在艾拉秀中刪除原本要演唱華研時期的歌曲。（圖／中時資料照片）

報導指出，此事連帶影響Ella上月舉辦的「艾拉秀」，Ella聽聞後便改變表演曲目，刪除原本計畫演唱華研時期的曲目，對此，勁樺娛樂回應沒聽說過此事，Hebe現在所屬的樂來樂好強調：「我們相當尊重每一位著作權人的權益，並已於公開演出前依法取得相關授權。」華研國際音樂回應田馥甄與主辦單位、唱片公司到演出結束後都未依規定洽談華研錄音版權，所以才發信要求說明。

(中時新聞網)