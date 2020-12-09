蔡英文總統今應「美國國際民主協會（NDI）邀請，於該會年度慶祝民主盛會發表錄影演說。總統恭喜賀錦麗當選美國第一任女性副總統，並表示，能行使民主權利是彌足珍貴，一定要全力保護民主、自由的生活方式，因為人民選擇自己的領導人，是特例，而非常態。

總統除恭喜副總統當選人賀錦麗成為美國第一位女性副總統及聯邦眾院議長裴洛西獲頒國際民主協會民主獎，並分享臺灣的民主故事。

她表示，臺灣切身瞭解自由民主並非理所當然，臺灣與美國既是朋友又是夥伴，美國兩黨對強化臺美關係和加深價值觀連結，展現出高度共識，讓臺灣人民有信心，當兩國尋覓新合作領域之際，雙方的友誼將更加堅定。

總統演說指出，他要恭喜美國人民以無比熱情再度行使民主權利，投票率創歷史新高。

她說，路易斯身為民權運動的巨人，力抗各種形式的種族主義。協助選民登記投票，確保人民的憲法投票權，並促成1965年的《選舉權法》，為此付出慘痛的代價。就像路易斯所說，有時為了完成有意義的變革，就必須招「好的麻煩、必要的麻煩」。

她說，臺灣切身認知「好的麻煩」。路易斯於1986年第一次當選美國眾議院議員，臺灣也在那一年成立了第一個反對黨，創黨黨員都為捍衛民主、人權和言論自由信念走上街頭，有人還為此鋃鐺入獄。但這些人沒有白白犧牲，讓臺灣成了世界最自由、最蓬勃發展的民主政體。

她說，正因雙方共享的價值觀，讓臺美關係空前緊密，欣見兩國若干最高的職務都由女性出任。

她要祝賀副總統當選人賀錦麗成為美國第一位女性副總統。今晚將獲頒國際民主協會民主獎的裴洛西議長，在海內外堅定支持民主與民權，獲獎可謂實至名歸。

她說，臺灣很自豪，全球少有國家像臺灣和美國一樣，每年有數十萬人民為促進或歡慶性平及同婚，攜手走上街頭。今年三軍聯合婚禮中，首度見到同婚新人。只有人人平等，沒有例外，人權才有意義。

她說，「我們的努力不會就此停歇」。今年8月，成立「國家人權委員會」，立法院也成立了新的人權委員會，繼司法改革國是會議後，也將持續改革。

她也讚賞，「臺灣民主基金會」大力協助「國際民主協會」與「國際共和研究所」在臺北設處的決定。

總統說，多年來，她不斷努力讓臺灣成為亞洲閃亮的燈塔，臺灣的自由民主鼓舞了其他各國。但她仍有許多挑戰橫在眼前。香港，曾經是理所當然的權利和自由，如今都已成過去；臺灣面對假訊息等干擾操作，要不斷提醒自己，做好充分準備、保持警惕。

她說，臺灣的民主歷程不是風平浪靜，力爭得來的權利，有人卻視為威脅，認為是經常發生對峙與摩擦的根源。

NDI本年度慶祝民主活動以美前聯邦眾議員路易斯名言－「好的麻煩」為主題，除邀請總統發表線上演說，並邀請國際女性政治人物發表對領導力、婦女政治賦權及「好的麻煩」的觀點。

(中時 )