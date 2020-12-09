今年勇奪世界巧克力大賽冠軍的福灣巧克力，被挖出董座2015年時曾性騷擾女員工，導致上萬網友聯合抵制，許多合作品牌也紛紛切割。對此，網紅T妹說，拒買福灣巧克力的產品很合理，但若別家企業只是恰好用到這家的原物料，並不表示他們苟同性騷擾和不尊重女性，難道要像古代誅九族一樣？她並直言「過度牽拖就是不理性的正義魔人。」

網紅T妹昨晚在臉書發文表示，性騷擾在許多企業都有，當然指責女性很不對，而這個企業也確實不懂得鞏固形象，因此若民眾拒買該企業本身出的產品，的確很合理，她也尊重大家的選擇，但其他企業只是剛好用到他們家的產品，這是針對產品喜愛度、肯定度，和人並沒有關係。

T妹忍不住質疑抵制產品的人，難道使用原物料就代表苟同性騷擾，不尊重女性嗎？難道要如同古代誅九族嗎？會不會連續劇看太多？到底何謂正義？其實「過度牽拖就是不理性的正義魔人。」

T妹認為拒買的人本身就不會去買，因此何必點名哪些店家也有用該企業的產品，甚至聯合發起拒買活動，這已經是霸凌了！況且拒買是自己的選擇，有些人還吃飽太閒跑到其他合作廠商的網頁攻擊，結果網路上萬人響應，但實際拒買的人有幾個？她也提到，走進超商看到巧克力好吃，多數人還是會買，因為消費者沒那麼無聊。

貼文引發網友熱烈討論，而T妹也在留言處補充，「不理性的無限上綱讓我作噁，沒有跟著霸凌就好像我們沒有同理心，不懂被性騷擾的痛苦。」這樣的思維讓她覺得很傻眼，她在文中也表明尊重抵制福灣巧克力，但不該牽拖其他公司，況且同情莫名受牽連企業的人也不只她，只能說：「做事不分青紅皂白，在社會怎麼立足。」

(中時新聞網)