一名男網友結婚後，用積蓄買了新竹3房2廳的新屋，日前老婆的妹妹因為工作關係需要借住一陣子，他好心答應後，沒想到老婆竟說因為對方有潔癖，希望有獨立衛浴空間，因此希望他能讓出主臥房，讓他相當傻眼，直說「當自己老婆的工具人我還行，現在還要當小姨子工具人，這我吞不下！」

該男網友在臉書「靠北女友my girl」發文表示，他跟老婆剛結婚，存了好久的錢，好不容易在竹北買了3房2廳的新房，日前老婆的妹妹因為應徵上位在竹北的新工作，在岳母的要求下，讓小姨暫時借住在新家裡，他心想哪天對方交了男朋友，應該就會搬出去了。

男子買了新房後，妻子要求讓出主臥室給小姨子，讓他相當不滿。（翻攝自臉書 靠北女友）

該男網友，因為小姨子有潔癖，老婆竟然要求將主臥房讓給對方睡，可以使有獨立的整套衛浴，而他與老婆則去睡次臥，「我聽到差點沒暈倒，房貸頭期款是我上班加投資賺來的，房貸30年也是我在背，乾脆這間給妳妹就好啦！」他說無法忍受當小姨子的工具人，「這我吞不下！」

許多網友看到貼文後紛紛留言，「我覺得要收房租」、「這種親情綁架最麻煩了」、「要求住主臥房太過分了吧」。

(中時新聞網)