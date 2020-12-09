美國總統當選人拜登說「在美國國內環境強化前，他不會跟任何人簽署任何新的貿易協議。」蔡總統昨仍指上個月台美經濟對話簽署合作瞭解備忘錄，是台美關係的重大突破，政府會持續爭取和各國簽署雙邊及多邊經貿合作協定；經濟部長王美花則要國人「將心比心，拜登要優先解決美國國內問題，可以理解。」國民黨前立委孫大千今早在臉書砲轟，蔡英文和王美花現在是在進行「唬爛接力賽」嗎？把台灣人民當成是「盤子」嗎？

孫大千說，不過是舉辦「台美經濟繁榮夥伴對話」，並且簽署一份合作備忘錄，為什麼就可以算是台美關係的重大突破呢？這是在騙三歲小孩嗎？

他說，美國宣示將要和台灣在5G及電信安全、供應鏈、基礎建設合作等方面，進行討論，卻根本沒有任何實質的讓利行為，這有什麼好吹噓和邀功的呢？是欺負台灣人民都看不懂嗎？

他表示，台灣開放萊豬進口，付出的是民眾食安的慘痛代價，如果能夠換得台灣的部分產品能夠以優惠的關稅進入美國市場，那也就算了，結果只換來一份合作備忘錄，這有什麼好值得驕傲和高興的呢？

孫大千強調，要台灣人民將心比心，因為拜登要優先解決美國國內問題，所以不簽自由貿易協定是可以理解的。難道台灣沒有國內問題要優先解決的嗎？光是開放萊豬進口，就已經造成了嚴重的國內問題。請問誰來對台灣將心比心呢？

(中時 )