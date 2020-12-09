台北市議員羅智強點名民進黨立委吳思瑤，指她是台北市挺萊豬的第一名，揚言罷免，高達95%網友支持，並成立網路罷免總部「我+1」，目前已累計超過6萬人按讚。立法院經濟委員7日續審萊豬行政命令，全案送交院會，但名單中卻不見吳思瑤，羅智強給予肯定，並把目標轉移至新北市立委。最新民調結果出爐，「新北市萊豬至尊立委初賽」，由賴品妤、蘇巧慧勝出。

萊豬行政命令7日送出委員會，賴品妤、江永昌、蘇巧慧、羅致政、余天皆在名單中。就在發起罷免吳思瑤活動後，羅智強再擴大目標，舉辦「新北市萊豬至尊立委初賽」，結果出爐，賴品妤以95%：5%擊敗江永昌，獲得甲組冠軍；蘇巧慧以89%：11%擊敗羅致政，獲得乙組冠軍。接下來將由乙組冠軍蘇巧慧出戰余天，勝出者將與甲組冠軍賴品妤對戰。

「新北市萊豬至尊立委初賽」結果出爐，賴品妤、蘇巧慧暫時領先。（圖／摘自我+1臉書）

有關萊豬9項行政命令中，其中8項已完成初審後，7日經濟委員會審查最後一項行政命令。農委會農防字第1011473960號公告，「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」根據規定，行政命令經立法院院會交付審查後，須在3個月內完成審查，否則將自動生效，期限至本月25日。

目前「我+1」按讚數已超過6萬1千人，羅智強先前表示，若「我+1」超過68860粉絲，且萊豬案表決時吳思瑤投下同意票，就要啟動罷免第一階段連署，更嗆「我發起罷免一定過」，屆時吳思瑤將成為台北市第一位被罷免的立法委員。

(中時新聞網)