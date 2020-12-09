高雄8日晚間接獲通報，從北邊的岡山、阿蓮區到市中心苓雅區都有民眾表示聞到異味，高市環保局循線追查，發現原來是臺南市歸仁區農場起火，濃煙隨著風勢往南飄散，連50公里外的高雄市政府四維行政中心附近也聞得到。

網紅歷史哥今(9)早在臉書貼文表示，高雄在韓國瑜當市長時，也曾發生過類似的事件，今年1月楠梓區清晨發生倉庫大火濃煙四竄異味飄散，導致該區濃煙籠罩，污染物已經向市區飄散。立委趙天麟當時就在臉書上痛批韓市府團隊應變不足，先是說沒有及時發布訊息，但發現其實高市府有在規定時間內發布後，又轉向攻擊韓國瑜市長聲量大應該要直播。

但實際上，當時韓國瑜市長除了有拍攝影片呼籲大家要戴口罩少出門外，也親自前往災區，抵至現場關心後續的處理進度。

如今高雄又再度發生類似事件，高雄從北到南都有人聞到這刺鼻的味道，空氣品質也是紫爆，高雄市政府在晚間8點25分透過line發布空污訊息，而趙天麟的臉書約在晚上9點貼文，文中僅簡單貼出相關新聞，並且附上一句「你聞到燒焦的味道了嗎？」這關心的力度簡直事不關己！

歷史哥怒轟，在韓國瑜當政的時候，民進黨政治人物是多們尖酸刻薄，如今已經全忘了嗎？

(中時新聞網)