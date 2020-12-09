警方在高雄找到林女（見圖），並在其家中尋獲失蹤12年的女童。（張達智翻攝／民眾提供）

彰化田中1名女童失蹤12年，日前警方在高雄尋獲，已經23歲的她，竟遭親生母親軟禁12年，完全斷絕與外界接觸，體重只有30公斤。消息傳出，PTT網友驚呼：台灣也有這種事！還以為歐美日本才有。

警方表示，女童父母2008年間離異，母親林女趁探視時將當時11歲的女兒帶走，從此不知去向。女童家人報請警方協尋愛女，並對林女提出《妨害家庭》告訴，但是多年來渺無音訊，母女兩人行蹤成謎。

日前，因為白骨桶屍案被破獲，警方懷疑少女失蹤12年恐遭不測，成立專案小組，終於掌握到重要線索，發現林女在高雄市出入，終於找到林女位於鹽埕區住處，將其逮捕，並在其家中尋獲失蹤12年的女童。

林女到案後供稱，因自己童年跟著離異的母親改嫁，遭受繼父性侵，很擔憂自己離婚後，女兒交給父親撫養可能重演當年悲劇，為了保護女兒，才帶她離家。為了躲避前夫與警方的追查，林女將女兒軟禁家中，斷絕一切與外界互動，沒有上學，生病只到藥房買藥。

美國、歐洲經常傳出女童遭軟禁多年新聞，但此事竟然也在台灣發生，讓PTT網友感到不可思議，紛紛表示「太扯了」、「好瘋」、「關12年...」、「2020年台灣還有這種事」、「美國鄉下很好藏人 很多」、「人死好找 人被囚禁真的很難找」、「台灣也有這種事喔 還以為歐美日本才有」、「以為是國外新聞 有夠扯!!!」。

(中時新聞網)