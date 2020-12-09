新冠肺炎疫苗的樂觀進展帶動醫療保健股勁揚，周二美股主要指數上漲，標普500指數與那斯達克指數再創歷史收盤高點，惟新一輪財政激勵措施的不確定性，使大盤漲幅受限。

英國周二開始施打輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗，成為全球第一個大規模接種該疫苗的西方國家。

USBank Wealth Management資深投資總監Bill Northee表示，從10月底最近的低點開始，直到12月的第一周，我們不斷衝高，就是因為看好現階段即將取得成果，即現在疫苖即將獲准並開始配發。

投資人密切關注美國的決策者能否就新一輪新冠紓困法案與1.4兆美元政府支出法案達成協議。美國國會領導人有意將新的援助措施納入大規模政府支出法案，而本周五被視為是避免政府關門的最後期限。

美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，議員們應該通過一項援助方案，納入他們可以達成協議的措施，但排除企業免責保護等存在分歧的條款。

美國國會本周將表決一個為期一周的臨時撥款法案，為議員們敲定紓困案與全面性的政府支出法案爭取多些時間。

周二收盤，道瓊工業指數漲104.09點或0.35%，為30,173.88點，盤中最高升至30,246.22點，創下新高。標普500指數收漲10.29點或0.28%，為3,702.25點，首度突破3,700點大關。那斯達克指數漲62.83點或0.5%，為12,582.77點，再創收盤新高。

標普500指數11大類股，以能源股漲1.57%，表現最佳，其次為醫療保健股漲0.73%。

陶氏（Dow Inc）、嬌生與3M均上漲逾1%，在道瓊指數成分股中表現最佳。嬌生收漲1.73%，報151.55美元。該公司宣布可能提前於1月，獲得其單劑型新冠疫苗的後期試驗結果。

輝瑞上漲3.18%，收在42.56美元，股價創下約兩年新高。其新冠肺炎疫苖研發夥伴BioNTech收漲1.9%。美國食品藥品監督管理局（FDA）公布的文件證實了輝瑞新冠疫苗的安全性與功效，為該疫苖獲得緊急使用授權掃除重大障礙。

分析師表示，隨著疫苖的推出，投資人關注的焦點將逐漸轉向全球疫苗的配發，以及疫苖接種後可能出現的副作用。

波音下跌0.67%，該公司數據顯示11月又有63架737 MAX型飛機訂單遭到取消。

生技藥廠莫德納（Moderna）大漲6.51%，因瑞士的疫苗採購訂單從450萬劑提高到750萬劑。

特斯拉盤中由跌轉升，終場收漲1.27%。該公司宣布3個月內第二次的增資案，預計將發行50億美元股票。

(時報資訊)