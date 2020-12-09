新竹一位37歲邱姓男子在11月6日騎機車夜闖中橫公路的德基管制站，在入口處遭攔車後突詭異往隧道中狂奔，此後人間蒸發，失聯至今已33天。警消懷疑男子跳下出隧道口的百米高山崖，朝山谷下極力搜救探勘，卻仍一無所獲。對此，邱男的胞姊昨（8日）赴台中地檢署按鈴提告，怒控轄區派出所所長瀆職。

據了解，現年37歲的邱聖哲家中經營家具行，平時則擔任家具送貨員，11月初向家中請假後，便於11月6日夜間騎乘機車闖入中橫公路德基管制站，在隧道口時遭管制人員攔車，邱男卻突詭異的大喊「我後面有歹徒」，下一秒棄車，神情異常地朝隧道中一路狂奔，此後宛如人間蒸發。

邱男家屬心急如焚，懸賞50萬元找人，圖為邱男大頭照。（邱男家屬提供／陳淑娥台中傳真）

邱男失蹤後，警消懷疑，邱男是跳下隧道出口百米高的山崖，因此集中火力在崖下的大甲溪河床搜救，卻僅在11月8日搜尋到一只沾有血跡的白色安全帽，家屬甚至祭出懸賞金50萬元仍一無所獲。

本月6日警方公布邱男在隧道口遭管制人員攔下的影像畫面，畫面中可見他遭攔時眼神閃爍，棄車後便朝隧道中拔腿狂奔，甚至嘴裡一邊大叫「我後面有歹徒」，行徑十分詭異。

邱男家屬心急如焚，懸賞50萬元找人，圖為邱男失蹤當晚的身影。（邱男家屬提供／陳淑娥台中傳真）

對此，邱男的家屬對於事發至今警方處理甚不滿，邱男的胞姊昨赴台中地檢署按鈴控告谷關派出所所長王繼生瀆職。邱男胞姊說，案發後警方始終不願公布現場管制人員所錄下的影片，拖遲至本月6日才公布，她透過影片才知道弟弟進入隧道，卻未看見從隧道中出來。

邱男的胞姊表示，在案發後，她們也極力向警方請求申請國軍支援搜救，警方卻於11月26日才申請，最終因超過14天救援時間遭駁回。其胞姊怒控，弟弟不可能憑空消失，嚴重懷疑全案涉及「人為兇案」，要求檢方進行調查以釐清案情。

而遭控瀆職的台中市警察局和平分局谷關派出所所長表示，事發至今已全力動員警消及民間團體全力搜救仍無果，屢遭家屬質疑，讓投入搜救的人員備感無奈，但卻也尊重其提告的權利。

邱姓男子棄車往下邊坡逃跑後消失，搜救人員目前仍無所獲。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

(中時新聞網)