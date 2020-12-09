前勞動部勞動基金運用局（勞金局）國內投資組組長游迺文，涉嫌接受業者不當請託，要求勞動部基金的券商掛單，炒作特定公司股價，被羈押禁見。然而游迺文被投訴至少有5次，直到現在才曝光；有知情人士爆料，游迺文常以「我是阿扁提拔的人」當護身符。

檢方調查發現，游迺文今年7月間疑似接受業者高額餐飲招待後，在8月就指示勞動基金的代操券商，持續下單買進某特定公司股票，達到操控特定公司股價的目的；另外，薪水大約10萬元的游迺文，2012年9月到2020年9月間，信用卡帳單費用都在15到22萬元間，且都在期限內全數繳清，消費能力顯與收入不符。

檢方甚至查出，游迺文在過去8年陸續存入900萬元現金到帳戶內。對於一切指控游迺文皆否認，辯稱帳戶內的錢是自己投資所得，並非拉抬股價或內線交易。然而高等法院認為，游迺文涉犯違背職務收賄等罪，有串供之虞，裁定羈押禁見確定。

根據《鏡週刊》報導，游迺文動用勞動基金炒股的標的，為國內百貨龍頭遠東百貨公司股票（2903）；針對游迺文被匿名檢舉直到第6次才爆發，知情人士表示，游迺文常以「我是阿扁提拔的人」當護身符，甚至發現這句話快失靈了，緊急申請12月退休，但被擋下，無法爽領退休金走人。

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(中時新聞網)