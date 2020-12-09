【愛傳媒陳朝平專欄】又來了！助日代表謝長廷回台了解日本核時進口議題，語帶威脅地說：續禁日本東北食品，不利台灣加入CPTPP！

2018年12月，日本前外相河野就耍過這招，不過當時河野是拿WTO作勢，說甚麼「台灣反對日本核食進口公投違反WTO規定，日本不會默不吭聲。」還說歐洲各國只要提出「科學依據」，日本食品都可獲准進口云云。

那食（時），正巧日本各大企業連續爆發作假資料的醜聞，我在臉書上PO文質疑：

日本的「科學依據」，究竟有多少可信度？

福島核食和萊劑美豬，其實都是同樣的問題。民進黨政府每每引證所謂的科學證據，卻不知，問題不在科學證據，而在於人心敗壞，科學證據可以作假，可以選擇性宣導。

問題在於民進黨說謊成性，再也沒人相信他們說的鬼話！即使他們拿出「科學證據」，也沒人認為那是真的！

明明可以進口不含輻射的日本食品，明明可以進口不含萊劑殘留量的美豬，偏偏要卑躬屈膝地討好美日兩國，偏偏要折騰台灣老百姓、拉著台灣豬農一起陷入困境，天底下怎麼有這般作賤自己國人的政府？

福島核食如何解套？敬告日本新首相菅義，己所不欲勿施於人。請日本全體國民發揮「人溺己溺、人饑己饑」的精神，優先消費自個兒國家的東北核災食品！誰會相信，上億的日本人吃不光福島核食品，還能以鄰為壑？

美國都退出CPTPP了！謝長廷別拿著海市蜃樓的CPTPP說事，要不，日本將釣魚台歸還中華民國，那我們也可以考慮即日起開放日本核食進口，至於吃不吃，那又是另一回事，不是嗎？

萊劑美豬如何解套？不進口，問題自然消失！真要進口，那就只進不含萊劑的美豬吧！千萬別告訴我，中國大陸能，我們不能！也千萬別告訴我，萊劑美豬在美國也都是窮人在吃！

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)