民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，將在明年1月16日舉行第三階段投票，王也是目前全台民代罷免案中，唯一進入投票階段者。港媒指出，「罷王」案看似聲勢浩大，但若要成功仍得克服4大危機變數：國民黨的角色、民進黨的角色、民眾黨的角色、罷王總部的角色。

根據香港媒體《中評社》評論，罷免王浩宇首先必須面對「國民黨的角色」問題。今年6月6日的高雄市長韓國瑜罷免案，成功關鍵在於「國家隊」的介入，全國瀰漫在罷韓風潮中勢不可擋，區區韓陣營根本無法力挽狂瀾；而桃園市議會國民黨佔多數席次，相較罷韓案等於「反客為主」。邱奕勝不僅為現任桃園市議會議長，更兼任國民黨桃園市黨部主委，他的角色既重大又尷尬，因為「議長帶頭罷免自己選區議員」易招反感，但若無所作為，又恐成藍營眾矢之的，政治前途可能遭吳志揚、孫大千、陳學聖等同黨落選立委奪去。

其次為「民進黨的角色」，畢竟王浩宇才剛從綠黨轉籍民進黨，並非正統出身，且王過去為博聲量履行負面操作，讓不少綠營人士早就欲除之而後快，尤其桃園市當政者鄭文燦為綠營明日之星，民進黨到底要不要出手相救都是問題。一旦出手，將可能害鄭被與王綁在一起，落入「陷阱」；若不出手，一旦罷王成功，亦將可能重挫鄭的聲勢，甚至成為「牆倒眾人推」的起手式。

再者為「民眾黨的角色」，王浩宇多次與民眾黨黨主席柯文哲對槓，早已讓「柯粉」恨得牙癢癢，雙方互打互蹭，博得不少聲量與版面。如今民眾黨在桃園成立黨部，將重心放在中壢區，若國民黨不在罷王案上大展身手，民眾黨正好能「開疆闢土」，順勢接收「討厭民進黨」的民氣。

至於「罷王總部的角色」，為了怕王浩宇反操作，將罷王行動與韓粉綁在一起，藉由激起厭惡韓國瑜的情緒讓自己脫身，罷王總部從成立之初就刻意淡化政黨色彩，更在前兩次連署階段刻意保持低調。然而若罷王失敗，罷王總部恐淪為王的笑柄，欲在最後罷免關鍵衝刺，罷王總部勢必得參考「秋鬥」遊行模式，號召所有反對勢力大集合，將討厭王與王得罪的人，通通匯聚成罷免力量。

(中時新聞網)