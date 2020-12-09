受疫情影響，立足市場30年、全台量體最大的台北君悅酒店決定分階段啟動人力精簡計畫，第一階段以「宣導」方式鼓勵同仁優退，並已以以口頭方式告知同仁優退方案內容，目標「勸退」80人，占員工總數700名的一成，雖非大型解雇，但仍在市場投下震撼彈。

據了解，君悅酒店人資部門已通知同仁，有意離職者可在本周四（12月10日)下午六點前提出申請，申請者可做到12月18日、但薪出則領到12月31日，飯店並強調，一切比照勞基法規定辦理，同會發給同仁非自願離職證明書，同時本周四下午六點前決定者可多領2個月。君悅酒店並鼓勵同仁申請轉調部門，除原有年資得以保留，但要重新敘薪，且職稱也將隨工作內容調整。

受到新冠肺炎情衝擊，過去以國際旅客為主要客源的台北市觀光飯店住房仍在「加護病房」，住房率仍在低檔排徊，有850間客房的君悅酒店今年住房率較2019年掉了五成，平均房價亦從6,000至7,000元掉至4,000元，少了三成，因飯店量體大，壓力較其它同業壓力更沈重。

不過，疫情固然是君悅酒店精間人力原因之一，另一個原因是，君悅酒店立足市場30年有許多資深同仁，如今遇到疫情「英雄無用武之地」，因此飯店希望藉此機會重新檢視人力資源，並自明年再引進新血重新出發。

據調查，君悅鼓勵同仁優惠僅是口頭宣達，完全沒有書面說明，但因方案優於勞基法規定，有些資深員工願意趁此「下車」、反應熱烈。

1990年開幕的台北君悅酒店是由豐隆集團旗下子公司「千禧國際酒店集團」與「新加坡城市發展公司」共同出資興建，再委由凱悅國際酒店集團經營管理，是全台立足市場最久的國際品牌飯店，也是全台量體最大的國際觀光飯店。

豐隆與凱悅集團合作30年，因亞洲私募基金子樂投資成立碩河開發，2015年10月標下了信義A7土地，將且在原址興建46層的「Taipei Sky Tower」複合式大樓，同時與凱悅酒 店簽約，計畫引進凱悅旗下品牌「柏悅酒店」（Park Hyatt）以及「安達仕酒店」（Andaz），雙方關係一度緊張。但因疫情，豐隆集團決定與凱悅集團今年簽了乙紙短約「再續前緣」，使君悅酒店品牌得以在台「續命」。

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