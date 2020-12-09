藝人小豬羅志祥遭爆在住家屋頂平台，涉嫌擅自增設游泳池，不過被北市建管處認定違建，要求限期30天內自行拆除，若不願配合將進行處分，最高可罰30萬，對此死對頭陳沂再度發文狂酸，引起網友議論。

羅志祥2年前在內湖區金湖路砸下2.7億元，購入「文心AIT」豪宅頂樓及次樓，據悉他原有意將兩戶打通並在頂樓增設游泳池，但被物管公司及住戶制止，經過北市建管處勘查確定違建後，要求限期30日內拆除，對此死對頭陳沂發文嘲諷，表示羅志祥在頂樓蓋游泳池，應該是顧忌公設泳池有很多小孩在裡面尿尿，才堅持自己蓋泳池，直呼羅志祥是有禮貌的好鄰居，希望外界不要誤會。

睡前認真思考了 羅志祥 SHOW 想在頂樓蓋游泳池的理由！ 突然覺得想祥是有禮貌的好鄰居，因為大樓公設游泳池都會有很多小孩在裡面偷尿尿，想祥應該是不想弄髒大樓的游泳池才堅持自己蓋，這樣怎麼噴射都沒關係🥦💦 請大家不要再誤會我的想祥了！！！ 好了，我要去睡覺了，晚安😴 由陳沂發佈於 2020年12月8日 星期二

此外，有網友指出在大樓頂樓加蓋游泳池，容易導致結構易被破壞，尤其越高樓層載重比低樓層更重，倘若地震發生，整棟大樓住戶生命都會有危險，更舉37年前豐原高中禮堂倒塌為例，由於禮堂頂樓積水承載過重倒塌，造成上百名學生傷亡，不禁怒嗆：「自己的無知危害到別人性命」。

此外神隱8個多月的羅志祥，原本近來有望復出，未料流出疑似助理IG私訊對話，提到某網美「跟主任打得蠻火的，每周都會做一次」，事後他表示帳號被盜，已報警處理，而羅志祥也透過經紀人發出聲明，強調網路流傳的對話紀錄全屬不實。

(中時新聞網)