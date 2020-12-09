由台灣整形外科醫學會主辦的第20屆會員大會暨學術研討會，在國防醫學院圓滿落幕，各種新的義乳材質皆成為醫師專家們的討論焦點。其中擁有超過30年乳房植入物製造經驗，致力於研發更自然、更為人體接受乳房植入物Motiva於2019年在台灣上市，發表他們的膠體新技術—ProgressiveGel Ultima® 4D流動膠體，讓完成隆乳手術後，無論是站著、跑步運動或者是平側躺，都能保持自然的外觀。SilkSurface®奈米絲綢面能更容易讓人體適應，大幅降低以往傳統隆乳產品造成的莢膜攣縮與破裂率(併發症率<1%)！

同時，元和雅整形外科診所方嘉良醫師、知美整形外科診所莊家榮醫師以及中國醫藥大學附設醫院整形外科黃宗君醫師等，更針對隆乳手術上常見的問題和臨床技術的安全性來簡單說明。

方嘉良醫師執行過多次胸部整形失敗後的重手術，建議患者應挑選安全性更高的義乳材質。(圖/中時新聞網攝)

【醫師技術、患者體質與選用材質 皆是造成手術成敗的重要因素】

不論是乳房整形或重建手術，最擔心的就是莢膜攣縮，就是一般人俗稱石頭奶。擁有隆乳豐富經驗的方嘉良醫師指出，除了與醫師個人技術與經驗、患者體質有關以外，另一項關鍵就是義乳材質的選擇！過去的材質礙於技術考量，手術剛完成時能夠符合求診者的期待，但幾年後就可能變成石頭奶，導致最後因胸部變形、莢膜攣縮等原因而需要進行重建手術。

十年前Motiva總公司研發出新一代的義乳材質，因為表面是奈米絲綢面，可減少對人體刺激，莢膜攣縮率小於1%，較不容易產生所謂石頭奶的情形。

莊家榮醫師針對女性在進行胸部整形時會顧慮的問題點，進行說明。(圖/中時新聞網攝)

【胸部整形手術後的照顧 才是關鍵】

莊家榮院長表示，大多數進行胸部整形手術的女性，絕大多數會在意的就是疤痕大小、術後照顧方便性、觸感以及術後安全性。以現今醫療技術，女性面對這些顧慮時，可以有更好的選擇。

若要縮小疤痕，必須選擇彈性較佳的義乳材質；如果術後不想按摩，應該避免選擇光滑面材質；若想強調觸感，則可以選擇最接近脂肪彈性的義乳材質，讓觸感與外觀更加真實。患者也該挑選安全性較佳的義乳材質，執行隆乳手術前與手術醫師充分諮詢溝通，才能提升安全性與術後滿意度。

黃宗君醫師表示，為乳癌患者重建胸部，有助於幫助患者重拾自信。(圖/中時新聞網攝)

【乳癌重建幫助患者重拾自信心】

黃宗君醫師針對乳癌重建手術說明，醫師會依據切除區域的程度給予適當的建議。現在許多機構都提倡乳癌防治，也提高民眾乳房檢查的意識，因此醫師更呼籲提早發現乳癌、及早治療的患者數有明顯增加的趨勢，術前應該與醫師討論選擇適合的義乳材質，可以做到既柔軟又真實的成果。

醫生表示，新一代的多種義乳材質，和傳統植入物安全度相較提升許多。以乳癌患者為例，病變區域切除後皮膚變得比較薄，所以會需要柔軟且不容易產生水波紋的義乳材質，提供患者更真實的觸感和外觀，對於患者預後心理層面的支持會更有幫助！

(中時新聞網)