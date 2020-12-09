「基隆市智慧物聯產業推動與鼓勵創新研發成果發表暨商機媒合會」，吸引超過120位潛在合作廠商代表參與交流。（基隆市產發處提供）

基隆市政府於8日在文化中心舉辦「基隆市智慧物聯產業推動與鼓勵創新研發成果發表暨商機媒合會」，現場展示15項極具商機潛力的創新技術產品及服務，吸引超過120位潛在合作廠商代表參與交流，成果豐碩，互動熱烈。

基隆市政府產發處指出，包括大方合展、大金剛手工具、元璋玻璃、台敭耐力機電、岑品事業、沐澧國際、朋廚食品、矽谷能源、馬克數位、得元昌、森田生技、德侑科技、穎創資訊、酇侯資訊展示研發成果，以及工研院帶來智慧車聯網及無人機通訊等IOT物聯網應用，都出席活動，現場同時進行商機媒合與擴散。

基隆市政府產業發展處長黃駿逸表示，因應新冠疫情，為提振本市經濟動能，今年初產發處採用線上互動直播的方式，連續辦理多場紓困與振興方案說明會，鼓勵更多基隆廠商善用政府輔導資源，度過疫情難關，透過SBIR計畫今年補助宏岳國際有限公司等11家業者共536.3萬元，業者亦配合投入1030.7萬元，創造投資額共計1567萬元。同時也積極輔導昇達科技等12家業者投入大型新技術研發專案，並取得千萬級的中央研發補助款，協助在地廠商提升產品製程及創新研發能量，促成基隆在地產業投資6400萬元以上。

黃駿逸說，協助在地基隆廠商拓展商機部分，已有矽谷能源股份有限公司等4家業者參與「中小企業商機媒合交流會」及「台灣創新技術博覽會」，發表IOT物聯網新產品，並創造與日本豐田通商、丸紅、伊藤忠等日本知名商社媒合交流，促成潛在跨國合作商機8000萬元以上。

另外，產發處致力應用各種資訊科技或創新意念，希望逐步提升產業環境，創造投資價值。基隆市獲「2019 ASOCIO智慧城市獎」在智慧教育、智慧漁港與智慧消防領域表現亮眼，而在亞太眾多城市中脫穎而出；今年因應疫情，基隆廟口夜市佈建全台第一座先進AI光達人流感測系統，進行防疫科技的場域示範，並獲得「資通訊界的奧斯卡獎」美稱的「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎」。

今天現場包括立法院蔡適應委員丶基隆市六堵科技園區廠商協進會柯敏龍理事長丶基隆市大武崙工業區廠商協進會魏雅庵理事長丶經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心鄭秀美主任丶基隆市工業會鄭文煜理事長、基隆市議會林沛祥副議長及多位市議員也蒞臨活動指導，共同見證計畫成果。

今天展出基隆在地廠商的研發果實，這些有潛力的中小企業非常需要「技術合作」、「生產合作」、「行銷合作」、「資金合作」的機會，例如德侑科技利用本府SBIR資源開發了「全球最小體積擬真電子爵士鼓」，自行研發模擬晶片(SOC)，透過前端鼓體內感測器將擊打力度的強弱，經由核心技術智慧模擬晶片分析與判別，以超擬真聲音輸出於耳機或音響，期望尋求「技術合作」讓晶片更小、擬真度更高，尋求「生產合作」讓成本更具競爭力，尋求「行銷合作」讓產品快速行銷國際市場。

此外，台商回到基隆家鄉投資的得元昌有限公司，從回台投資評估、產品研發、經營策略、商機拓展等，產發處及產業服務小組都一路相隨與協助，今天展示的「電子式飛達之機電整合系統」，以智慧工控板結合AI人工智慧，可有效取代傳統機械式系統的缺點，提升供料的精度與速度，有多家PCB、SMT潛在客戶至攤位了解並實際操作，評估導入製程之可能性。

2020年基隆市智慧物聯產業推動與鼓勵創新研發成果豐碩，但是進步的腳步仍不能停止，因此明年除了持續進行產業升級諮詢服務及地方型研發補助等輔導業務外，小而適中的基隆非常適合作為各類型智慧科技應用的試驗場域，歡迎各界與基隆建立各類型開發合作與場域實證，共創智慧商機。歡迎洽詢產發處工業發展科-基隆市產業發展服務小組(02-2428-9225＃243)。

(中時 )