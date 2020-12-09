國內昨爆浙江台商持陰性證明返台，結果在居檢第12天確診新冠肺炎，指揮中心指台商感染源在境內或境外都有可能，但感染病權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，浙江台商是居檢第12天確診，而過去97.5％的個案都是感染11天內會發病，加上該台商體內病毒量高，顯示是剛染疫，因此推測有97.5％的機率是本土感染，且是在防疫旅館染疫。

昨確診的浙江台商持有登機前3日內陰性報告，11月22日返台，於居家檢疫第12天(12/4)出現發燒、發冷等症狀，昨天(12/9)確診，兩次採檢都是陽性，Ct值分別為15、17，病毒量高顯示是剛被感染。指揮中心發言人莊人祥表示，該台商的感染源有可能是在浙江、上海浦東機場或在台染疫，將做病毒株序列分析來釐清是否為大陸病毒株。

但黃立民表示，從浙江台商Ct值為15來看，顯示剛被感染，且對照過去觀察，有97.5%的個案是在遭感染後11天內發病，而浙江台商是入境居檢第12天發病，因此有97.5%的機率是在國內被傳染。

黃立民表示，由於浙江台商不是住在指揮中心嚴格管理的集中檢疫所，因此管理可能有些變數，推測有可能是在防疫旅館遭感染。

(中時新聞網)