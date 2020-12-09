入冬之後陰雨綿綿和日夜溫差，都是讓氣喘患者容易發病的誘因。網傳「喝咖啡可以治氣喘」，理由是咖啡因(caffeine)有氣管擴張的效果，與氣喘使用的緩解型藥物作用相當。對此，食品藥物管理署指出，急性氣喘發作不宜使用，因為單是喝咖啡，藥效不僅太弱且藥效太慢，通常在服用後2至4小時才會出現效果。

氣喘發作是因為氣管接觸到過敏原，引發支氣管收縮，會出現呼吸急促、喘鳴聲、咳嗽等症狀。當急性發作時，會使用緩解型藥物像是支氣管擴張劑來急救，在短時間內達到擴張支氣管的效果，迅速緩解症狀。

對咖啡研究甚深的台灣大學醫學院外科名譽教授張金堅表示，咖啡因確實可稍微改善呼吸道功能，由於咖啡因經肝臟吸收轉化後，會形成「茶鹼」(theophylline)，具有支氣管擴張作用，改善呼吸道功能。

不過食藥署強調，雖然學理上，咖啡因有氣管擴張的作用，但如果使用於急性氣喘發作，藥效不僅太弱且藥效太慢。同時若是短時間內喝下大量高濃度咖啡，恐怕氣喘症狀還沒緩減，身體就會出現心悸、手抖、頭痛、失眠等難以忍受的副作用。除此之外，還會引起交感神經興奮，造成心律不整，嚴重時還可能造成死亡。

面對氣溫變化大的時節，氣喘患者應有效控制疾病，並牢記配合三件事，才能避免因為氣溫驟降溫差大而引發氣喘發作：

1、早晚氣溫變化大，適時的保暖不可少，隨身攜帶小外套、絲巾或圍巾，外出時戴口罩，避免接觸空氣中的汙染物質，以及吸入乾冷空氣，導致刺激呼吸道，引發氣喘。

2、淸晨運動前要暖身，及避免從事劇烈運動，由於清晨吸入大量較冷較乾燥的空氣，就可能引發呼吸道的變化，此外也應避免在空氣污染嚴重的時段或路段，從事激烈運動。

3、按時回診就醫，並遵醫囑正確及規律用藥，及配合專業醫師擬定適宜的治療計畫，調整治療，就能讓病情穩定控制。

喝咖啡應適量，補充水分也很重要。(示意圖/Unsplash)

此外，咖啡也不該當成藥物或是保健食品，張金堅強調，喝咖啡時也該注意下列４點:

1.咖啡利尿，身體容易流失水分：

不能把咖啡當水喝，要另外注意水分補充，水的份量和咖啡一樣即可；另外喝咖啡可能導致骨質疏鬆，因此建議享用完咖啡後1小時，喝杯鮮奶補充鈣質，分量則以咖啡的1.5倍為佳。不喝牛奶的人可以補充深綠蔬菜。

2.喝咖啡最佳時間：

建議在上午10和下午3點喝，「人在早上10點和下午3點腦筋最容易昏沉沉，這兩個時段喝咖啡的話，提神醒腦的CP值最高！」

3.建議飯後再喝咖啡，且喝完後不要躺著，胃食道逆流者要減量喝。

4.要注意飲用時的溫度，不要超過60度，過熱食物飲料會增加罹患食道癌的風險。

(中時新聞網)