台股震盪再創14379點盤中新高 晶圓雙雄開低

在連3交易日創盤中、收盤新高後，台股今天(9日)早盤平盤震盪，開盤走低後在9時５分以14369.93點突破盤中高點紀錄，並於9時14分樹立14379.56點新高。權值股龍頭台積電由昨收盤歷史高點524元回落，在520至522元間震盪；聯電跌幅逾2%，由昨日收盤價50.9元，最低曾觸及49.4元。

台股ADR在美股價除中華電信小漲0.1%，全數拉回調整，台積電ADR跌0.7%，盤後收復0.15％，暫報105.8美元；聯電ADR大跌3.1%，盤後收復1.027%，暫報8.76美元；日月光ADR收盤小跌0.18%，盤後再挫1.41%。

據《工商時報》報導，群益投顧董事長蔡明彥表示，美科技股走高，加上資金行情加持，推升盤面龍頭業績股成為買盤競逐標的，由台積電領軍帶動半導體族群同步上攻表態，後續多方指標將關注法人年底作帳及類股輪動狀況。

玉山投顧分析，台積電受惠5G基站、CPU、GPU、FPGA等主要HPC產品高速成長，加上蘋果加速應用5奈米的Arm架構A14X應用處理器。整體來看，台積電每月約6萬片的5奈米產能將塞爆，在其他手機品牌積極搶占華為市占率下，擴大投片5G相關晶片，目前台積產能維持滿載，製程領先優勢將成為明年主要成長動能，再加上英特爾將在明年開始下單台積，預期明後年獲利只會越來越好，成為台積股價「造山運動」不斷創高的主要原因。

展望後市，法人提醒，盤面上需留意漲勢集中在電子半導體相關族群與航運相關類股，但其他如金融、營建與部份中小型股已呈現轉弱，且近5日均量來到相對高量的2,933億元，未來類股輪動加快，指數將呈現高度波動，12月在集團作帳下，指數趨勢上仍是朝向14,500～14,800邁進，建議盤中拉回低接為主，不要過度追價。

(中時新聞網)