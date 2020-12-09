美股那指及費半創新高，台股加權指數9日開在14,336.69點，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）分別開在521元、49.1元，呈現小跌，指數在平盤附近震盪。

受到輝瑞開始在英國推出新冠肺炎疫苗帶動，市場對近期的經濟展望燃起希望，標準普爾500指數、那斯達克指數及費城半導體指數8日全面刷新歷史收盤高。

道瓊工業平均指數12月8日上漲0.35％（104.09點）、收30,173.88點。

那斯達克指數上漲0.5％（62.83點）、收12,582.77點，創歷史收盤新高。

費城導體指數上漲0.34％（9.66點）、收2,816.27點，創歷史收盤新高。

元富投顧指出，美國股市在預期低利率及可望推出紓困方案的帶動下，四大指數呈現多頭格局，對台股帶來極大激勵，尤其這段期間台幣不斷升值，熱錢持續停留在國內，但因為資金氾濫，卻也造成類股輪漲的速度過快，尤其半導體、面板都屬大型股，暴漲後也造成大量，以至於大盤成交量暴增，一旦獲利回吐賣壓出現，很容易造成巨量反轉，因此短線上宜留意價量情況，暫時不宜再貿然追高。

短線爆量後，熱門股立即量縮下來，多頭顯得相當穩健，因此盤勢可以繼續良性換手，驚驚漲，向上挑戰14,500點，而短線底部已墊高至月線13,800點。

(工商 )