新希望基金會的「東光計畫」為台東雙弱兒籌措一年課後陪讀費，向廣大民眾募集愛心，今年舉辦「百萬小書包、用愛一起揹包包」募款活動。新希望基金會志工蔡易尊說，你／妳的這筆公益投資很有意義，可以改變一個的人生、翻轉生命。

在台東每年有超過1,700個雙弱兒，家庭的不完整、單親或隔代教養。

「東光計畫」是新希望基金會在台東偏鄉地區推動的學生就學就養系統，從2006年開始持續不間斷至今，每年千萬的經費來自民眾及企業公益愛心捐款。

「東光計畫」深入台東縣七個鄉鎮市，建立起21個基地，每年幫助台東八個族群小學到高中，近2,200位學生，資助學費、交通費、晚餐費或部分午餐及運動鞋等，並開設課後陪讀班、英語戲劇課程、生命成長營會等。

「東光計畫」課後陪讀班中有太多令人心碎的故事，小唐（化名）是14歲的排灣族女孩，因父親入獄，從小由外婆帶大，缺乏家庭照顧，一個人遊盪台東尚武街頭，成為大姐大。還有小偉（化名）是13歲的小男孩，媽媽離家爸爸酗酒，他像小媽媽一肩扛下照顧三個年幼妹妹的責任而無法安心讀書。

「東光計畫」公益愛心活動發揮了社會責任，孩子們進入課後陪讀班後，對陪讀班越來越有歸屬感，在這裡生活和生命都得到幫助，不僅課業成績提高，找到人生的方向與目標，有「東光計畫」老師們陪著，雙弱兒不再孤單長大。

「新希望基金會」的志工蔡易尊表示，今年特別推出「百萬小書包、用愛一起揹包包」募款，向廣大民眾募集愛心，只要捐款15,000元，可獲得山風革手作皮革事務所設計的「純手工縫製經典頭層牛皮包」。

2006年起至今在「東光計畫」系統陪伴下的孩子已長大成人，有人成為優秀法官助理、醫生、護士、舞者等。蔡易尊說，你／妳的這筆公益投資很有意義，可以翻轉一個人的生命。

該款牛皮包是由旅西班牙古典吉他音樂家Paco Wu吳建南與法國歸來的山風革手作皮革事務所的設計總監賴嵐屏設計，用來自義大利佛羅倫斯頂級皮革以及老師傅的匠心巧手，每一個包耗時八小時，一針一線縫製，獨一無二的精緻手作皮革包。

新希望基金會邀請你加入我們的行列，陪伴東光計畫雙弱兒學童一同圓夢。https://newhope.tw/百萬小書包/

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