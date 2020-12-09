山富旅遊（2743）受惠年底各企業獎勵旅遊、會議旅遊以及國旅內需市場擴大，帶動公司業績逐月回檔；11月營收為5260.5萬元，年減89.12%，月增39.09%。展望後市，跨年元旦、農曆新年等節日帶動旅遊商機，可望挹注專注國旅的山富營運動能。

山富表示，公司產品客群面向主要分為企業、團體以及個人等三大區塊；企業部分以會議旅遊、獎勵旅遊、會展旅遊、員工旅遊，搭配著尾牙、春酒的舉辦。團體部分則是針對各地區特色，搭配時令，為消費者規劃深度、漫遊的體驗行程；個人部分則是透過官網的訂房、訂票系統，滿足散客的旅遊需求。

根據統計，全台每年約有新台幣1.2兆的旅遊市場，市場潛力相當可觀。除了一般的團體及個人旅遊外，企業旅遊更是業者重視的項目；原因在於大多的企業舉辦會議旅遊、獎勵旅遊等相關活動時，所支付的總體費用相對的也會比一般單純觀光行程還要來的高，也能同步帶動相關經濟動能發展。山富長期深度經營企業相關旅遊活動，因此不論在飯店或是交通的掌握度上，皆具有一定的優勢。

山富進一步指出，目前國旅各觀光產業，在縣市政府搭配民間旅行社的推廣下，逐漸看到市場動能，大家消費重心回到國內，同時帶動經濟。全台擁有自有車隊的旅行社只有三家，山富就是其一；然而自有車隊養成不易，除了司機需素質高外，車子的性能保養也不可輕忽，山富願意投入較高的成本，為的就是提供消費者更好的服務品質及安全性。山富表示，旅行社的定位將重新被定義，消費者找旅行社不再只是比價，而是尋求專業的規劃，山富即扮演旅遊顧問的角色，將台灣分區塊做商品包裝跟推廣，不只是賞景也將當地人文特色融入旅遊中，真正做到深度的體驗。

而花東及離島就是近年國旅相當熱門的景點，但由於當地的飯店有限，因此市場上也推出了搭遊輪玩花東與離島的行程，藉此解決當地飯店不足的狀況。以往到花東或離島多以陸運或航運為主，而現在正夯的海上行程，有別於以往，可讓旅人更悠閒的徜徉在甲板上，旅運途中不再受限於密閉空間；到了目的地後，也可以透過專業的旅遊導覽，深度探訪當地景點。這樣的行程目前在市場上有一定的熱度，也深受消費者青睞，目前山富光是遊輪旅遊的在手訂單就有千人之譜。

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