國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，執照12月11日到期，中天電視聲請假處分，請求暫時准予換照、禁止變更使用52頻位。台北高等行政法院以4大理由認定無急迫性，7日駁回聲請。中天電視公司昨日提抗告，北高行院9日早上檢卷送最高行政法院審理。

中天委任律師方伯勲表示，本案事涉新聞自由及中天的營業權、記者工作權，請法官裁准在本案訴訟終結前暫時許可中天換照並在52台撥放。方伯勲律師表示，NCC處分12月11日不再給予中天換照，這牽涉到新聞自由，因為新聞自由的基本權透過中天營運來實踐，NCC的處分嚴重侵害了中天營運及近500名員工的家庭生計。

此外，NCC的行政處分有效但並不等於合法，因其聽證程序違反，且有行政裁量濫用情況，侵害了中天的權利，在未來中天行政訴訟顯有勝訴可能性的情況下，符合假處分聲請的條件。

(中時 )