英國已經開始接種美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech合作疫苗，美國FDA(食品藥品監督管理局)周二(8日)報告卻表示，還無法確定疫苗對阻斷疫情效果。但FDA同時肯定該疫苗可預防有症狀新冠患者出現，輝瑞周二股價收漲3.18%、盤後再補0.99%，合計升幅逾4%；BioNTech收漲1.92%、盤後續升0.68%。

FDA對疫苗能否對於無症狀感染起作用，尚持保留態度。報告稱輝瑞疫苗可以預防有症狀的新冠感染，廣泛接種或可防止病毒傳播，但若對無症狀感染不起作用，無症狀感染者會在減少戴口罩、社交距離規定放寬等情況下繼續傳播病毒。換言之，若疫苗無法阻止無症狀感染，應該繼續戴口罩還有保持社交距離。

報告還提到，輝瑞疫苗平均有效保護力確實是95%，必須注射2劑，施打第1劑10天後就開始有保護作用，但第2劑後才有完整保護力。保護期限有多長也屬未知，不過報告指出持續追蹤打完2劑的受試者，2個月都沒發現效力減弱。

這份報告主要提供FDA在周四(10日)外部諮詢會議前參考，該會議將討論是否准許輝瑞疫苗在美使用。輝瑞執行長布拉(Albert Bourla)周二表示，公司預計明年第1季首度公布疫苗是否能抑制病毒傳播的相關數據。

儘管FDA表示輝瑞疫苗沒有特別安全問題，但《紐約郵報》(New York Post)報導，UCLA護理學院韓裔助理教授、持有護士執照的崔克莉絲汀(Kristen Choi)表示，接種完第1劑雖無異常，但第2劑打完注射位置持續疼痛，還感覺頭暈、畏寒、噁心、劇烈頭痛，還發燒到攝氏40.5度，她呼籲輝瑞應該將副作用告知大眾。

(中時新聞網)