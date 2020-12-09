衛福部金門醫院與台北榮民總醫院兒童醫學部合作開設兒童心臟科和兒童神經癲癇科專科門診，讓小小病童不必台金兩地來回奔波、大大減少家長的壓力，成果獲得鄉親的好評。

金門醫院說明，兒科之下有很多次專科，涵蓋新生兒科、兒童感染免疫科、兒童腎臟科、兒童腸胃科、兒童心臟科、兒童神經癲癇科、兒童遺傳代謝科外，包括眼科、牙科、身心科等也都有兒科的專門學科，外島金門在相關的診療資源，相較台灣本島尤其缺乏，病患和家長常需往返台金兩地，舟車勞頓倍感辛苦和不便。

該院長年與北榮合作開設兒童心臟科和兒童神經癲癇科專科門診，由北榮兒童醫學部心臟科李必昌主任，偕前北榮兒童醫學部神經癲癇科張開屏主任跨海為金門離島兒童提供診療服務。

小羽（化名）一出生即診斷法洛氏四合症，先規律在金門醫院治療追蹤，掌握病情和持續照護，並在11個月大依規畫療程轉回北榮由小兒心臟外科吳飛逸醫師執行完全矯正手術，術後在兒童心臟外科、兒童心臟科和兒童重症科團隊共同用心照顧下恢復良好，住院20餘天順利出院回家。

小可（化名）則有心律不整問題，李必昌主任根據24小時的心電圖診斷出心室上心搏過速，安排轉診北榮採3D立體定位執行燒灼術，在零輻射下完成治療，術後持續在金門追蹤，大大減輕家庭的負擔。

金門醫院強調，許多小病人藉由「雙向轉診」服務，最先在金門醫院診斷，進一步轉診北榮兒醫部團隊治療，出院後續又能就近在金門醫院追蹤，雖然地處離島也能得到專業不間斷的治療，讓孩子的健康得到最妥適、貼心的照護。

(中時 )