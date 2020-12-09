成衣大廠儒鴻(1476)公布11月營收24.94億元，月減20%，年增5.7%，累計前11月營收244.72億元，年減3.6%。11月營收月減，主要是受缺櫃影響，訂單出貨遞延。外資法人出具最新報告，給予儒鴻「表現優於大盤」評等，目標價為470元，法人估儒鴻4Q營收可望再攀新高，上看84億美元。

法人認為第四季儒鴻訂單來自於品牌和零售業的動能都相當強勁，而此一動能會延至2021年。儒鴻第三季起業績逐漸擺脫新冠疫情的衝擊，回到成長軌跡，單季合併營收73.75億元，而因居家服飾與運動服飾均升溫，客戶電商銷售大幅成長，儒鴻產能爆滿。儒鴻的大客戶Nike明年的訂單年增達2位數，而Lululemon訂單明年也表現強勁，另外UA、Target和Costcoby的訂單也呈現穩健。

法人指出，在未來幾年，儒鴻的毛利率和ASP都會呈現向上趨勢，主要是得利於產品結構調整和R&D的投資以及生產的經濟規模等因素。儒鴻已展開印尼廠擴產計畫，預計明年第二季完工、第三季投產，第四季量產，第一期將新增成衣月產能120～140萬件；而第二期將再增加140萬件的月產能，估在2022年；至於第三期的擴產則是聚焦在布品面料。

(時報資訊)