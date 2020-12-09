《國際產業》蘋果發表AirPods Max 15日開賣、售價549美元

美國蘋果公司周二發布備受期待的新產品AirPods Max，此款全新耳罩式降噪無線耳機將於12月15日發售，定價為549美元。

AirPods Max為不喜歡像AirPods等此類耳塞式耳機的消費者提供另一個選擇，此款耳罩式無線耳機除了在較長時間佩戴下較為舒適之外，也提供與AirPods類似的功能，如支援「Hey Siri」語音指令、與iPhone快速配對，以及降噪功能。

此外，AirPods Max還納入「通透模式」，使用者戴上耳機時仍可以聽到周圍聲音，例如在繁忙街道上行走時經過身邊的汽車。「空間音訊」（spatial audio）功能，可以讓電影與電視節目的聲音，聽起來就像直接來自於iPad或iPhone。AirPods Max亦內建感測器，可偵測耳機是否還掛在用戶頭上，當用戶將耳機取下，或提起耳機與某人說話時，音樂就會暫停。

雖然集眾多功能於一身頗具吸引力，但AirPods Max的價格並不親民。包括Bose與索尼在內等大部分競爭對手的此類產品，或甚至是蘋果自家的Beats品牌耳罩式耳機，價格都訂在350美元左右。蘋果AirPods Max的部分成本可能與材質有關，例如不銹鋼材質的頭帶（headband），而其他頭戴式耳機的頭帶通常採用塑膠材質。

AirPods Max採用兩個蘋果的H1晶片，而非僅有一個，可根據使用者所在環境分析與調整音樂與降噪功能，最高可達每秒200次。不過，蘋果承諾在降噪情況下，電池續航力可長達20個小時，這與競爭產品相當，或甚至不如競爭者。

AirPods Max將提供五種顏色選擇，包括銀、灰、藍、綠與粉紅色。近幾季來，蘋果包括AirPods與Apple Watch在內的「其他產品營收」表現相當亮眼，第四財季營收較前一年同期大幅成長20.9%。

(時報資訊)