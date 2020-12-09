傳聞已久的蘋果頭戴式耳機正式發表，名稱跟先前傳聞的略有不同，被蘋果稱之為AirPods Max。蘋果在8日晚間正式發表 AirPods Max，採用耳罩式設計，具備高傳真音訊、主動式降噪、空間音訊等效果，還備有五款顏色：太空灰色、銀色、天藍色、綠色與粉紅色，將於日後在台開放訂購，2011年初開始發售，定價NT$18490，價格不是非常親民。
「AirPods 是全球最受歡迎的耳機，用戶喜愛其毫不費力的設定過程、絕佳的音質與經典設計。透過 AirPods Max，我們把巧妙的 AirPods 體驗帶到精美的耳罩式設計，提供高傳真音訊。」Apple 全球行銷資深副總裁 Greg Joswiak 說。「客製化聲學設計結合強大的 H1 晶片與先進的軟體，讓 AirPods Max 使用運算音訊技術以無線的方式提供絕佳的個人聆聽體驗。」
覆蓋在AirPods Max頭帶上的透氣頂部網面，可分散重量，並降低頭部壓力。不鏽鋼頭帶框架帶來了強度、彈性與舒適度，以適應各種頭形大小。伸縮頭帶支臂可平順延展並合適的位置固定，維持想要的貼合度。
頭帶和耳罩以突破式機制相連，可平衡並分散耳罩壓力，讓兩個耳罩都能獨立旋轉，貼合不同使用者頭部輪廓。每個耳罩軟墊使用聲學工程記憶泡棉，打造更好的密合度來提供沈浸式音效體驗。受到 Apple Watch 靈感啟發的數位旋鈕，則可提供精準的音量控制，並能播放、暫停音訊，跳到下一首、接聽或掛斷電話，亦可啟動 Siri。
AirPods Max 搭載 40 毫米 Apple 設計的動圈驅動單體，提供豐富的低音，精準的中音與清脆、乾淨的高頻擴展。獨特的雙環形釹磁鐵引擎讓 AirPods Max 的總諧波失真在整個可聽範圍都維持在不到 1%，甚至在最大音量也是如此。AirPods Max 每個耳罩都搭載 Apple 設計的 H1 晶片，還有客製化聲學設計與先進的軟體，使用運算音訊技術提供最高品質的聆聽體驗。晶片的 10 個音訊核心，每秒各可進行 90 億次的操作，運算音訊技術藉此實現突破式聆聽體驗，包括：適應性等化功能、主動式降噪、通透模式與空間音訊效果等。
AirPods Max 使用適應性等化功能，藉由測量使用者收到的聲音訊號，即時調整低頻與中頻，根據耳罩軟墊的密合度調整聲音，捕捉每個細節，實現豐富的音訊。耳機可透過主動式降噪功能提供沈浸式音效，讓使用者聚焦在聆聽的聲音。每個耳罩搭載三個外向式麥克風，以偵測環境噪音，而耳罩內的一個麥克風會監控傳到使用者耳朵的聲音。利用運算音訊技術，降噪功能可持續即時適應耳機的密合度與移動。也可切換至通透模式，同時聆聽音樂與周圍的環境。
AirPods Max 使用空間音訊效果，通過動態頭部追蹤，在整個虛擬空間裡佈置聲場，為 5.1、7.1 與杜比全景聲內容，帶來沈浸式、劇院般的體驗。同時利用 AirPods Max 的，與 iPhone 或 iPad 的陀螺儀與加速感應器，空間音訊效果會追蹤使用者頭部與裝置的運動，比較移動數據，然後重新映射音場，即使在使用者的頭部移動時，也能將聲場錨定在設備上。
AirPods Max 隸屬現有 AirPods 系列，AirPods 與 AirPods Pro 巧妙的設定體驗，也延伸至 AirPods Max，輕點一下即可設定，接下來便能自動與所有登入使用者 iCloud 帳戶之裝置配對，包括：iPhone、iPad、iPod touch、Mac、Apple Watch 與 Apple TV。
利用光學感測器與頭戴偵測功能，AirPods Max 可自動偵測使用者是否戴著耳機。戴上耳機，AirPods Max 便會播放音訊，取下或抬起單邊耳罩時，便會暫停音訊。波束成形雙麥克風可阻絕環境噪音並聚焦使用者的聲音，讓 AirPods Max 的語音通話與 Siri 指令都清脆澄澈。
AirPods Max 絕佳的電池續航力，開啟主動式降噪功能與空間音訊效果，提供高達 20 小時的高傳真音訊、通話時間或電影播放。支援在在 iPhone、iPad 與 Mac 之間無縫移動聲音，而音訊分享功能可使兩組 AirPods 於 iPhone、iPad、iPod touch 或 Apple TV 4K 上，輕鬆分享同一音訊串流；說聲「嘿 Siri」即可播放歌曲、 撥打電話或控制音量等。透過「播報訊息」，Siri 會為你讀出剛收到的訊息。
執行 iOS 14.3 或以上、iPadOS 14.3 或以上、macOS Big Sur 11.1 或以上、watchOS 7.2 或以上或 tvOS 14.3 或以上版本的 Apple 裝置，可與AirPods Max 搭配。為了妥善收納，AirPods Max 可存放於柔軟聰穎耳機套（包裝內即附，不需加購），此時會進入超低功耗狀態，協助省電。
(科技)
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