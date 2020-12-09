台中捷運試營運6天因車廂連結器軸心斷裂喊卡，何時能夠修復重新通車，外界都很關心，北市議員徐弘庭指出，日商川崎重工出包，中捷何時通車「沒有設時間表」，是否可針對廠商具體求償，北市捷運局長張澤雄表示，延期通車的話，北市可向日商求償，一天2000萬，最高可求償約20億元。

由北市捷運局負責發包、監工的台中捷運烏日文心北屯線（綠線）於2011年4月1日與廠商完成簽約、4月21日開工，契約金額達109.08億。

11月16日開放民眾免費搭乘試營運，卻在營運第6天發生列車第33與34車廂間的半永久聯結器軸心斷裂，北捷局即刻要求廠商緊急採購36支軸心，並以最快速度空運來台完成更換。

張澤雄表示，目前已要求日商針對聯結器軸心裝置設置、材料、製造、安裝4大面向提出完整檢驗報告，也會督促廠商找出故障原因及改善對策，一切以安全為前提，沒有預設時間。

徐弘庭表示，台中捷運目前想要在一個禮拜之內提出4大面向檢驗報告、通車，並在12月中旬恢復通車應該是不可能。

徐問，台中市政府因日商出包，無法進行試營運，延誤後續捷運的驗收、正式通車時間，契約中是否針對廠商導致的預期逾期竣工做出具體求償？

張澤雄回應，台中市政府無法自行向川崎重工求償，還是要經由北捷局與廠商索償損失金額，依照契約可以預期的逾期竣工向廠商求償，一天可處罰2000萬，最高可罰總契約金額109億的2成，也就是約20億元。

針對台中議員要求北捷局至台中議會備詢，台北市長柯文哲6日前往台中捷運公司了解故障情況時，表示會請北捷局長去說明。但張澤雄今說，不會去中市議會備詢，但可以在台中議會委員會中與議員們溝通、說明。

(中時 )