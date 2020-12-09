台北高等行政法院駁回中天新聞台假處分，國民黨革實院長羅智強深夜在臉書發文，諷刺北高行的法官用荒誕藉口駁回假處分，只會讓既北高行、NCC陷入更深泥沼，法官既然認為新聞台人員可到娛樂台、綜合台製播節目，未來中天新聞從業人員在娛樂台、綜合台製播新聞，NCC就別找理由開罰。

羅智強說，這個星期，中天新聞台400多名員工的生計即將斷炊，北高行法官卻不食人間煙火，說反正中天還有娛樂台和綜合台，原本新聞台的人員可以繼續製播節目，言下之意，就是逼中天，要馬遣散員工，不然就併入娛樂台、綜合台的業務，根本是在為難這些新聞從業人員！

他說，既然北高行的法官認為新聞台人員可以繼續製播節目那未來若中天的新聞從業人員在娛樂台、綜合台製作新聞節目的話，NCC就別找理由開罰。

羅智強強調，北高行給了蘇貞昌面子，用荒誕的藉口駁回中天的假處分，只會讓北高行、NCC陷入更深的泥沼。

(中時 )